Regeneron: baisse de 14% du BPA ajusté au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 14:53









(CercleFinance.com) - Regeneron publie un chiffre d'affaires de 3.03 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, en baisse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ressort quant à lui à 809 M$ (+12%), soit un BPA de 7.27$ (+16%).

En données ajustées, le bénéfice net s'établit à 928 M$ (-17%) avec un BPA de 8.22$ (-14%).



Le laboratoire indique avoir réalisé des 'progrès significatifs' sur l'ensemble du portefeuille avec notamment quatre approbations réglementaires et neuf soumissions réglementaires.



' Nous sommes prêts à publier des données clés ou de preuve de concept pour nos programmes en immunologie, oncologie, hématologie, médecine interne et maladies rares plus tard cette année ', assure Christopher Fenimore, vice-président exécutif, Finances et directeur financier de Regeneron.



' Nous continuons à déployer des capitaux afin de maximiser la valeur actionnariale à long terme, en privilégiant les investissements internes dans nos capacités de recherche, de développement et commerciales, ainsi qu'en reversant directement du capital à nos actionnaires par le biais de rachats d'actions opportunistes et de notre programme de dividendes, lancé plus tôt cette année ', a-t-il ajouté.



Regeneron compte environ 45 produits candidats en développement clinique, dont plusieurs produits commercialisés pour lesquels des indications supplémentaires sont à l'étude.







Valeurs associées REGENERON PHARMA 561,1050 USD NASDAQ -8,15%