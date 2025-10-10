REGARDEZ, DES DONNÉES ÉCONOMIQUES ! L'UMich montre que le moral des consommateurs reste inchangé et proche de ses plus bas niveaux historiques

Les actions américaines virent au rouge, le Nasdaq accuse la plus forte baisse

Parmi les secteurs de l'indice S&P, c'est le secteur des biens de consommation discrétionnaire qui a le plus baissé; le secteur des biens de consommation de base est en tête des gains

Le STOXX 600 européen perd 1 %

Le dollar et le bitcoin sont en baisse; l'or est en hausse; le pétrole brut chute de plus de 3 %

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à 4,06%

10 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse .

REGARDEZ, DES DONNÉES ÉCONOMIQUES! L'UMICH MONTRE QUE LE MORAL DES CONSOMMATEURS RESTE INCHANGÉ, PROCHE DE SES PLUS BAS NIVEAUX HISTORIQUES

Dix jours après le début de la fermeture du gouvernement, les investisseurs se souviennent déjà avec nostalgie de la période faste des indicateurs économiques officiels. Il fut un temps, se souviennent-ils, où les acteurs du marché - sans parler de la Fed - disposaient de données actualisées, ce qui leur épargnait une grande part de conjectures pour déterminer l'état de l'économie américaine.

Heureusement, il existe des sources de données indépendantes comme l'Université du Michigan (UMich), qui nous informent que le moral du consommateur américain, qui porte le fardeau d'environ 70 % de l'économie américaine, est restée essentiellement inchangée ce mois-ci.

L'enquête préliminaire de l'Université du Michigan (UMich) sur le moral des consommateurs en octobre USUMSP=ECI a reculé d'un négligeable 0,1 point pour s'établir à 55,0, ce qui est plus optimiste que le consensus de 54,2.

L'évaluation des conditions actuelles par les participants à l'enquête s'est améliorée de 1,0 %, tandis que les attentes à court terme se sont détériorées d'environ 1,0 %.

Toutefois, afin de ne pas se réjouir prématurément, le chiffre principal est le sixième plus pessimiste de l'histoire de l'enquête.

"Dans l'ensemble, les consommateurs perçoivent très peu de changements dans les perspectives économiques par rapport au mois dernier. Les problèmes d'ordre financier, tels que la hausse des prix et la détérioration des perspectives d'emploi, restent au premier plan des préoccupations des consommateurs", déclare Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs à l'université de Michigan. "À l'heure actuelle, les consommateurs ne s'attendent pas à une amélioration significative de ces facteurs

Les prévisions d'inflation à court terme ont baissé de 10 points de base pour atteindre un niveau toujours élevé de 4,6 %, soit 1,5 point de pourcentage de plus que le dernier chiffre de l'IPC de base.

Les prévisions de croissance des prix à plus long terme sont restées stables à 3,7 %, toujours bien au-dessus de l'objectif d'inflation annuel moyen de 2 % de Powell & Co.

"Les attentes en matière d'inflation pour les deux horizons temporels se situent à peu près à mi-chemin entre les chiffres observés il y a un an et les sommets atteints cette année en avril et en mai, à la suite des annonces initiales de changements tarifaires majeurs", ajoute Joanne Hsu.

Bien que les attentes des consommateurs en matière d'inflation ne soient pas des indicateurs fiables de l'évolution future de la croissance des prix, elles peuvent, et de fait, influencer le comportement des consommateurs. Les craintes d'une inflation élevée peuvent inciter les consommateurs à avancer leurs achats pour éviter les hausses de prix, stimulant ainsi involontairement la demande et réalisant leur propre prophétie.

(Stephen Culp)

