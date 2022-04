Redonnez un sens à votre épargne avec BFT France Emploi ISR

BFT France Emploi ISR : Investir en actions d’entreprises françaises qui ont un impact sur l’emploi

BFT France Emploi ISR allie recherche de la performance et intention de générer un impact positif indirect sur l'emploi en France. Au travers de ses investissements, le fonds soutient les entreprises nationales qui agissent en faveur de la création d'emploi et qui portent une attention particulière aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Combiner recherche de performance et impact indirect sur l'emploi en France

La philosophie d'investissement de BFT France Emploi ISR repose sur quatre piliers complémentaires :

Sélection active des valeurs françaises pour leur potentiel de croissance bénéficiaire et d'appréciation de leurs cours de bourse

des valeurs françaises pour leur potentiel de croissance bénéficiaire et d'appréciation de leurs cours de bourse Investissement dans des entreprises qui déploient des politiques vertueuses en terme d'emploi, basées sur 3 piliers ( création d'emploi en France - emploi des catégories défavorisées - transparence sur la politique de l'emploi) et mesurables* avec les données fournies par Humpact et auprès desquelles nous engageons un dialogue dans la durée

création d'emploi en France - emploi des catégories défavorisées - transparence sur la politique de l'emploi) et mesurables* avec les données fournies par Humpact et auprès desquelles nous engageons un dialogue dans la durée Construction d'un portefeuille diversifié qui intègre une démarche d'Investissement Socialement Responsable sur les trois dimensions E.S.G. (Environnement, Social, Gouvernance)

sur les trois dimensions E.S.G. (Environnement, Social, Gouvernance) Mesure de l'impact de nos investissements et de nos campagnes d'engagement sur l'emploi en France

Cette philosophie est déployée sur un univers d'investissement composé d'actions d'entreprises françaises de toutes tailles de capitalisation, après exclusion de 20% des entreprises les plus mal notées sur la base de critères E.S.G. (Environnement, Social, Gouvernance), de critères relatif à l'emploi et à la transparence de l'information en matière d'emploi (« score « Emploi* »).BFT France Emploi ISR a obtenu le Label d'Etat ISR en décembre 2021.

Un focus sur la thématique emploi

BFT France Emploi ISR sélectionne les entreprises qui, au travers de leurs activités, contribuent à créer un impact positif et indirect sur l'emploi notamment par :

Le développement de politiques de formation ou en faveur de la création d'emploi

L'intégration des jeunes

L'insertion des personnes en situation de handicap

Le maintien des seniors dans l'emploi

Cette thématique est en lien avec l'Objectif de Développement Durable n°8 de l'Organisation des Nations Unies relatif au travail décent et à la croissance économique.

Une démarche d'engagement continue auprès des entreprises sélectionnées

La démarche impact emploi s'appuie sur un dialogue continu avec les entreprises et une campagne d'engagement annuelle sur différentes thématiques, menée par BFT IM afin d'inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques en matière d'emploi. Le premier thème de cette campagne portera sur l'emploi des jeunes en France.

Des dons à des associations spécialisées sur la thématique emploi

BFT IM s'engage à reverser annuellement une partie des frais de gestion financiers fixes perçus par le fonds à des associations qui oeuvrent en faveur de l'emploi et la cohésion sociale en France.

Principaux risques

L'exhaustivité des risques sont listés dans le DICI et le prospectus.En investissant dans BFT France Emploi ISR, les investisseurs peuvent être exposés aux principaux risques suivants :

Risque actions : Le risque lié aux actions est le risque de baisse de la valeur des actions ou des indices auxquels les actifs du fonds sont exposés compte tenu des variations potentiellement importantes desmarchés des actions. Par ailleurs, la performance du fonds dépend des sociétés sélectionnées par le gérant. Il existe ainsi un risque que ce dernier ne retienne pas les sociétés les plus performantes.

: Le risque lié aux actions est le risque de baisse de la valeur des actions ou des indices auxquels les actifs du fonds sont exposés compte tenu des variations potentiellement importantes desmarchés des actions. Par ailleurs, la performance du fonds dépend des sociétés sélectionnées par le gérant. Il existe ainsi un risque que ce dernier ne retienne pas les sociétés les plus performantes. Risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations : Le risque de baisse de la valeur liquidative du fonds est d'autant plus important que le gérant a la possibilité d'investir dans des actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations, dont l'actif peut connaître, de par sa taille, des évolutions brutales à la hausse comme à la baisse.

: Le risque de baisse de la valeur liquidative du fonds est d'autant plus important que le gérant a la possibilité d'investir dans des actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations, dont l'actif peut connaître, de par sa taille, des évolutions brutales à la hausse comme à la baisse. Risque de perte en capital : l'OPCVM n'offre aucune garantie, ni protection ; les fluctuations de marché peuvent l'amener à ne pas restituer l'intégralité du capital initialement investi.

: l'OPCVM n'offre aucune garantie, ni protection ; les fluctuations de marché peuvent l'amener à ne pas restituer l'intégralité du capital initialement investi. Risque de liquidité : Certains titres dans lesquels l'OPCVM est investi peuvent être difficilement négociables ou même ne plus être négociables momentanément, du fait notamment de l'absence d'échanges sur le marché ou de restrictions réglementaires.

: Certains titres dans lesquels l'OPCVM est investi peuvent être difficilement négociables ou même ne plus être négociables momentanément, du fait notamment de l'absence d'échanges sur le marché ou de restrictions réglementaires. Risque en matière de durabilité : il s'agit du risque lié à un évènement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

*Méthodologie de notation : L'analyse des entreprises est fondée sur un référentiel de critères aboutissant pour chacun des émetteurs étudiés à l'élaboration d'un score Emploi sur une échelle de 0 à 1 (0 étant la moins bonne note et 1 la meilleure). Le Score Emploi est fondée sur une approche de type « Best-in-Universe », toutes les entreprises sont comparées entre elles, indépendamment de leur secteur qui regroupe trois composantes pour chacune des entreprises analysées : la création et destruction d'emploi en France, l'impact selon les verticales d'emploi ; c'est-à-dire la mesure de la création ou destruction d'emploi pour les catégories à fort enjeu (seniors, insertion des personnes en situation de handicap et des jeunes), la transparence et l'engagement sur la qualité et la mesure de l'emploi. A noter que le score emploi favorise les sociétés de plus grande taille qui communiquent davantage et obtiennent une meilleure note que celles pour lesquelles nous n'avons aucune information.

L'investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des risques dans le DICI et le prospectus).

