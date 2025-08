Reddit renoue avec les bénéfices après un 2e trimestre solide information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 16:27









(Zonebourse.com) - Reddit a publié de solides résultats pour le deuxième trimestre 2025, marquant un net redressement de sa rentabilité. Le groupe affiche un résultat net de 89 millions de dollars contre une perte de 10 millions un an plus tôt, soit une marge nette de 18 %. Le bénéfice par action dilué s'élève à 0,45 dollar, contre une perte de 0,06 dollar au T2 2024, reflétant un fort effet de levier opérationnel.



Le chiffre d'affaires progresse de 78 % sur un an, à 500 millions de dollars, porté par une croissance de 84 % des revenus publicitaires (465 millions de dollars). L'EBITDA ajusté atteint 167 millions de dollars, en hausse de 127 millions, représentant une marge de 33 %, contre 14 % un an plus tôt.



Le free cash flow ressort à 111 millions de dollars, contre 27 millions au T2 2024, confirmant une amélioration sensible de la génération de trésorerie.



Selon Steve Huffman, CEO de Reddit, 'dans un monde où les connexions humaines deviennent rares, Reddit prouve combien la conversation et le savoir partagés ont de la valeur'. Il ajoute que la plateforme se concentre sur une croissance mondiale durable et sur la confiance des utilisateurs.



Pour le troisième trimestre 2025, Reddit anticipe un chiffre d'affaires compris entre 535 et 545 millions de dollars et un EBITDA ajusté entre 185 et 195 millions de dollars, confirmant une dynamique haussière.





