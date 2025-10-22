 Aller au contenu principal
Reddit poursuit Perplexity pour avoir récupéré des données afin d'entraîner un système d'IA
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte de l'affaire au paragraphe 3 et des commentaires de l'entreprise aux paragraphes 4 et 5)

La plateforme de médiassociaux Reddit a intenté un procès à la startup d'intelligence artificielle Perplexity devant le tribunal fédéral de New York mercredi, l'accusant, ainsi que trois autres sociétés, d'avoir illégalement récupéré ses données pour entraîner le moteur de recherche basé sur l'IA de Perplexity. Reddit a déclaré dans la plainte que les sociétés de moissonnage de données ont contourné ses mesures de protection des données afin de voler des données dont Perplexity a "désespérément besoin" pour alimenter son système de "moteur de réponse". Cette affaire est l'une des nombreuses plaintes déposées par des propriétaires de contenu contre des entreprises technologiques en raison de l'utilisation abusive présumée de leur matériel protégé par des droits d'auteur pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle. En juin, Reddit a intenté un procès similaire contre la startup d'IA Anthropic, qui est toujours en cours.

"Notre approche reste fondée sur des principes et responsable, car nous fournissons des réponses factuelles avec une IA précise, et nous ne tolérerons pas les menaces contre l'ouverture et l'intérêt public", a déclaré Perplexity dans un communiqué.

"Les entreprises d'IA sont engagées dans une course aux armements pour le contenu humain de qualité, et cette pression a alimenté une économie de "blanchiment de données" à l'échelle industrielle", a déclaré Ben Lee, directeur juridique de Reddit, dans un communiqué.

