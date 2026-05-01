Reddit en forte hausse alors que la croissance des recettes publicitaires tirée par l'IA laisse entrevoir de solides perspectives de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours boursiers et les commentaires des analystes; ajout d'un graphique) par Joel Jose

L'action Reddit RDDT.N a bondi de plus de 12 % vendredi après que des prévisions optimistes concernant l' e du chiffre d'affaires trimestriel ont mis en évidence les rendements croissants générés par les outils publicitaires basés sur l'IA de cette entreprise de médias sociaux.

Si les gains actuels se maintiennent, Reddit est en passe de gagner environ 3,4 milliards de dollars en valeur boursière.

La plateforme publicitaire optimisée par l'IA de l'entreprise permet aux annonceurs de placer des publicités ciblées directement au sein de fils de discussion pertinents dans ses communautés thématiques appelées « subreddits ».

Ces résultats solides indiquent que la stratégie de l'entreprise porte ses fruits, alors que Reddit affronte des rivaux publicitaires de plus en plus importants, tels que Instagram et Facebook de Meta META.O .

« Reddit continue de recruter et d'étoffer son vivier de talents », a déclaré jeudi à Reuters Jen Wong, directrice des opérations.

Ces remarques font de Reddit une exception, alors que des concurrents tels que Meta, Snap et Pinterest PINS.N ont supprimé des milliers d'emplois au cours de l'année écoulée afin de rationaliser leurs opérations et de recentrer leurs dépenses sur l'intelligence artificielle.

L'action Reddit a chuté d'environ 36 % depuis le début de l'année, tandis que celles de Snap SNAP.N et de Pinterest ont chacune reculé d'environ 24 %.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 69 % en glissement annuel, tandis que le nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens (DAUq) a progressé de 17 % pour atteindre 126,8 millions au cours du trimestre et que le revenu moyen par utilisateur à l'échelle mondiale a augmenté de 44 %.

« La croissance du DAUq et l'engagement devraient bénéficier des initiatives visant à améliorer la personnalisation du fil d'actualité, à réduire l'écart entre les expériences sur les applications iOS et Android, à simplifier l'intégration des utilisateurs et à améliorer le marketing », ont déclaré les analystes de B.Riley Securities.

La plateforme publicitaire de Reddit utilise l'IA pour améliorer la création et la gestion des campagnes grâce à des fonctionnalités telles qu'un rédacteur publicitaire IA pour les publicités spécifiques à Reddit et un outil de recadrage automatique des ressources créatives qui optimise les images pour divers emplacements publicitaires.

« La mise en œuvre de ces initiatives (la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis) reste essentielle pour stimuler la multiplication des revenus de Reddit… car elle mettra en évidence son importance croissante, même dans un futur paysage dominé par la GenAI et les agents autonomes », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

La vaste bibliothèque de contenus de Reddit est également devenue un atout précieux, alors que les entreprises spécialisées dans l'IA recherchent des données pour entraîner leurs grands modèles linguistiques, la technologie qui sous-tend les chatbots tels que ChatGPT.

Au moins sept sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre à la suite de ces résultats, selon les données compilées par LSEG.

Reddit affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 30,40, contre 9,93 pour Snap SNAP.N , 10,27 pour Pinterest PINS.N et 19,05 pour Meta.