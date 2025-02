Reddit: déception sur les utilisateurs US, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Reddit a dévoilé hier soir de solides résultats de 4ème trimestre ainsi que des prévisions jugées encourageantes, mais le ralentissement de la croissance du nombre de ses utilisateurs aux Etats-Unis semblait inquiéter les investisseurs.



Le média social a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un bénéfice net de 71 millions de dollars, à comparer avec un profit de 18,5 millions sur la même période de 2023.



Le chiffre d'affaires a bondi de 71% pour atteindre 427,7 millions de dollars, à la faveur d'une croissance de 60% à 394,5 millions de dollars de ses recettes publicitaires.



Le nombre d'utilisateurs actifs uniques quotidiens s'est quant à lui accru de 39% à 101,7 millions.



Pour le premier trimestre 2025, le groupe de San Francisco a déclaré prévoir un chiffre d'affaires compris entre 360 et 370 millions de dollars, pour un bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté de 80 à 90 millions de dollars, des prévisions accueillies favorablement par le marché.



'Toutefois, ces résultats et ces objectifs impressionnants sont compensés par un ralentissement surprise de la croissance du nombre d'utilisateurs aux Etats-Unis', réagissent les équipes de Jefferies.



La croissance du nombre d'utilisateurs a en effet atteint 32% au quatrième trimestre, contre 51% au troisième trimestre, une décélération jugée de mauvais augure pour la pérennité de la croissance du groupe, selon Jefferies.



'Reddit explique ce ralentissement par des changements apportés à l'algorithme de Google à la fin du trimestre, ce qui pourrait laisser entrevoir un redressement au premier trimestre', tempère toutefois le bureau d'études.



Le titre chutait de presque 6% jeudi en début de séance à la Bourse de New York dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées REDDIT RG-A 200,71 USD NYSE -7,30%