Redcare Pharmacy soutenu par des achats à bon compte malgré Berenberg
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:12

Redcare Pharmacy se reprend à Francfort ( 1,95%, à 45,06 euros) après deux séances de repli qui ont fait perdre au titre 25,71%. Sur la période, le titre a été sanctionné après la publication de bénéfices annuels plus faibles que prévu et des objectifs trop prudents.

La société, dédiée à la vente au détail de produits pharmaceutiques en ligne, table sur un ralentissement de la croissance de ses revenus en 2026. Ils devraient croître de 13 à 15%, contre une progression de 24,1% en 2025. De son côté, la marge d'EBITDA ajusté est prévue à au moins 2,5%.

Pour Berenberg, ces objectifs reflètent un environnement de plus en plus difficile pour les médicaments sans ordonnance, ce qui pèse sur les prévisions 2026 et sur l'expansion des marges à moyen terme.

Les analystes, qui ont confirmé leur recommandation à l'achat sur le titre, ont toutefois sensiblement réduit leur objectif de cours de 165 à 87,50 euros. Ils estiment que la croissance annuelle du groupe sera d'environ 10% jusqu'en 2030 et que la marge d'Ebitda sera de 5% en 2030.

Valeurs associées

REDCARE PHARM
45,200 EUR XETRA +2,26%
