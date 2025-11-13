 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 283,47
+0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Red Bull, visé par une enquête antitrust de l'UE, pourrait contrecarrer son rival
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de la concurrence de l'UE ont ouvert jeudi une enquête sur le fabricant autrichien de boissons énergisantes Red Bull, estimant qu'il pourrait restreindre la concurrence, en particulier celle des boissons énergisantes vendues par son plus proche rival.

La Commission européenne a déclaré qu'elle disposait d'éléments indiquant que Red Bull, bien connu pour sa boisson énergisante de 250 ml, pourrait avoir élaboré une stratégie à l'échelle européenne visant à restreindre la concurrence des boissons énergisantes d'une contenance supérieure à 250 ml.

L'enquête de l'UE fait suite à des perquisitions à l'aube dans l'entreprise en 2023 et à des allégations de tactiques anticoncurrentielles de la part de son rival américain Monster Energy.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre britannique des Finances Rachel Reeves lors d'une visite à l'usine Rolls Royce à Derby, dans le centre de l'Angleterre, le 15 mai 2025 ( POOL / Darren Staples )
    La croissance britannique s'essouffle à deux semaines du budget
    information fournie par AFP 13.11.2025 13:03 

    L'activité économiqe britannique a marqué le pas au troisième trimestre, le PIB ne progressant que de 0,1%, ce qui constitue un nouvel accroc pour le gouvernement travailliste à deux semaines de la présentation de son budget, où des hausses d'impôts et des coupes ... Lire la suite

  • Le logo Google
    Union Européenne: Google visé par une enquête pour sa politique anti-spam
    information fournie par Reuters 13.11.2025 12:44 

    La Commission européenne a lancé jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet,, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain ... Lire la suite

  • Dixième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris
    La France se souvient du choc des attentats du 13-Novembre, 10 ans après
    information fournie par Reuters 13.11.2025 12:41 

    par Elissa Darwish et Ingrid Melander La France marque ce jeudi le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, au cours desquels des commandos de l'organisation Etat islamique armés de kalachnikovs et de ceintures d'explosifs ont attaqué des restaurants, ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    "Trump savait à propos des filles" : l'affaire Epstein encore relancée
    information fournie par AFP 13.11.2025 12:39 

    Donald Trump "savait à propos des filles" dont abusait le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, et a même "passé plusieurs heures" avec l'une d'elles, affirment des emails du financier new-yorkais publiés mercredi, énième rebondissement d'un scandale qui ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank