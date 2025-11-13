Red Bull, visé par une enquête antitrust de l'UE, pourrait contrecarrer son rival

Les autorités de la concurrence de l'UE ont ouvert jeudi une enquête sur le fabricant autrichien de boissons énergisantes Red Bull, estimant qu'il pourrait restreindre la concurrence, en particulier celle des boissons énergisantes vendues par son plus proche rival.

La Commission européenne a déclaré qu'elle disposait d'éléments indiquant que Red Bull, bien connu pour sa boisson énergisante de 250 ml, pourrait avoir élaboré une stratégie à l'échelle européenne visant à restreindre la concurrence des boissons énergisantes d'une contenance supérieure à 250 ml.

L'enquête de l'UE fait suite à des perquisitions à l'aube dans l'entreprise en 2023 et à des allégations de tactiques anticoncurrentielles de la part de son rival américain Monster Energy.