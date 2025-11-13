Red Bull, visé par une enquête antitrust de l'UE, pourrait contrecarrer ses concurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute que Red Bull a refusé de commenter, détails) par Foo Yun Chee

Les autorités antitrust de l'UE ont ouvert jeudi une enquête sur le fabricant autrichien de boissons énergisantes Red Bull, affirmant qu'il pourrait restreindre la concurrence, en particulier les boissons énergisantes vendues par son plus proche rival. L'enquête de la Commission européenne fait suite à une série de perquisitions à l'aube dans l'entreprise en 2023 et à des allégations de tactiques anticoncurrentielles de la part de son rival américain Monster Energy .

L'autorité antitrust de l'UE a déclaré qu'elle disposait d'éléments indiquant que Red Bull, bien connu pour sa boisson énergisante de 250 ml, pourrait avoir élaboré une stratégie à l'échelle européenne visant à restreindre la concurrence des boissons énergisantes de plus de 250 ml vendues dans les supermarchés et les stations-service.

Elle a déclaré que cette stratégie, mise en œuvre aux Pays-Bas où elle détient un pouvoir de marché, aurait visé les boissons énergisantes vendues par son plus proche rival, sans toutefois citer le nom de cette société.

"Nous voulons voir si ces pratiques peuvent maintenir les prix à un niveau élevé et limiter le choix des consommateurs en matière de boissons énergisantes", a déclaré Teresa Ribera, la cheffe de l'autorité antitrust de l'UE.

Red Bull s'est refusé à tout commentaire.

Selon la Commission, les pratiques anticoncurrentielles présumées comprennent l'octroi d'incitations monétaires et non monétaires aux supermarchés et aux stations-service pour qu'ils cessent de vendre des boissons concurrentes de plus de 250 ml, ainsi que l'utilisation abusive du pouvoir de marché de Red Bull en tant que gestionnaire de catégorie.

Les infractions aux règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante peuvent coûter aux entreprises des amendes allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires annuel global.