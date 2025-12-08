 Aller au contenu principal
Recursion progresse : un médicament expérimental réduit la croissance des polypes dans le cadre d'un essai sur une maladie rare
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Recursion Pharma RXRX.O augmentent de 6,2 % à 5,05 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament oral expérimental, REC-4881, a contribué à réduire les excroissances anormales, appelées polypes, dans le côlon des patients atteints d'une maladie génétique rare appelée polypose adénomateuse familiale

** Dans un essai à un stade précoce ou moyen, 9 patients sur 11 ont maintenu une réduction durable de la charge totale de polypes, 12 semaines après l'arrêt du traitement

** La société cherche à étendre l'étude à une population plus large de patients âgés de 18 ans et plus

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 30,3 % depuis le début de l'année

