Recul symbolique pour le CAC 40 après la dégradation de la note des Etats-Unis

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine proches de l'équilibre après la perte par les Etats-Unis de leur dernier " triple A". L'agence de notation a sanctionné la forte augmentation, sur plus d'une décennie, de la dette publique et des ratios de paiement d'intérêts. Du côté des entreprises, les actualités étaient peu nombreuses. BNP Paribas a fini en tête du CAC 40 grâce au lancement d'un plan de rachat d'actions de plus de 1 milliard d'euros. Le CAC 40 a reculé de 0,04% à 7883,63 points et l’EuroStoxx50 a perdu 0,15% à 5419,53 points.

En Europe, Ryanair (+4,12 % à 23,23 euros) a dévoilé des résultats mitigés pour son exercice annuel clos le 31 mars et des perspectives encourageantes. Le groupe de transport aérien a vu son bénéfice net s’affaisser de 16 % en 2025, pour s’installer à 1,61 milliard d’euros, contre 1,92 milliard d’euros l’année dernière. Parallèlement, le chiffre d’affaires a progressé de 4 %, à 13,95 milliards d’euros, tandis que le trafic s’est apprécié de 9 %, pour s’élever à 200,2 millions de passagers. Le bénéfice du groupe a été impacté par une baisse de 7 % des tarifs.

A Paris, BNP Paribas (+3,42% à 77,15 euros) a affiché la plus forte hausse de l’indice CAC 40 grâce au lancement d’un programme de rachat d'actions pour 2025 pour un montant maximum de 1,084 milliard d’euros. Il représente " 1,2% du capital au cours actuel ", signale Invest Securities. La période de rachat débutera ce 19 mai pour s’achever le 20 juin 2025 au plus tard. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. BNP Paribas, qui avait déjà obtenu l’autorisation de la Banque centrale européenne pour ce programme, a également reçu le feu vert de ses actionnaires, la semaine dernière.

Getlink a perdu 1,55% à 17,12 euros alors que son activité d'interconnexion électrique va être suspendue pour une période de deux semaines afin de procéder à des missions d'inspection et des tests. La société a observé un léger désalignement d'un câble à l'extérieur du tunnel sous la Manche du côté du Royaume-Uni, dans le cadre des opérations de surveillance renforcée mises en place par Eleclink en 2025. Cette suspension jusqu'au 2 juin aura un impact commercial estimé à environ 20 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,2% en avril 2025, stable par rapport à mars, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Il est conforme aux attentes. Un an auparavant, il était de 2,4%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,4% en avril 2025, contre 2,5% en mars. Un an auparavant, il était de 2,6%.

L'indice des indicateurs avancés s'est affaissé de 1 % le mois dernier aux États-Unis. Il était attendu en baisse de 0,7 %, après un repli de 0,8 % en mars.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,86% à 1,1257 dollar.