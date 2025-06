Recul en vue à Wall Street ; le Moyen-Orient et la Fed au menu

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en repli en amont de la décision de la Fed qui sera connue demain soir. Le conflit Israël-Iran fait rage et est entré dans son cinquième jour. Donald Trump, qui a quitté le sommet du G7 plus tôt que prévu, a appelé "tout le monde" à évacuer immédiatement Téhéran et a réaffirmé que l'Iran aurait dû signer un accord sur son programme nucléaire avec Washington. Les ventes au détail en mai ont davantage baissé qu'attendu. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,40% et 0,41%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la première séance de la semaine sur une note positive sur fond de baisse des cours du pétrole alors que le conflit Israël-Iran fait toujours rage. Les prix de l'or noir avaient flambé de 7% après le début des hostilités vendredi. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de politique monétaire de la Fed. US Steel a bondi après que Donald Trump a approuvé le partenariat entre le sidérurgiste américain et Nippon Steel. Le Dow Jones s'est adjugé 0,75% à 42515 points et le Nasdaq 1,52% à 19701 points.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail ont reculé de 0,9% en mai aux États-Unis, contre un consensus de -0,5%, après une baisse de 0,1% en avril.

La production industrielle en mai sera connue à 15h15 avant les stocks des entreprises en avril et l'indice NAHB du marché immobilier en juin à 16h00.

Les valeurs à suivre

Baker Hughes

Entreprise parapétrolière, Baker Hughes a annoncé l'acquisition de Continental Disc Corporation (CDC), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des pressions critiques pour la sécurité, auprès de partenariats d'investissement gérés par Tinicum Incorporated. L'opération s'élève à environ 540 millions de dollars en numéraire. L'acquisition sera financée par les liquidités disponibles et devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2025, sous réserve de la réalisation de toutes les conditions habituelles et des approbations réglementaires requises.

Eli Lilly

Eli Lilly et Verve Therapeutics ont trouvé un accord définitif pour l'acquisition du second par le premier. Selon les termes de l'accord, Eli Lilly lancera une offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des titres Verve Therapeutics en circulation au prix de 10,50 dollars par action, soit un total d'environ 1 milliard de dollars. En outre, Eli Lilly s'acquittera d'un droit à la valeur conditionnelle non négociable de 3 dollars par titre. Au total, cette opération de croissance externe pourrait lui coûter un maximum d'environ 1,3 milliard de dollars.

Lennar

Lennar a fait état d'un chiffre d'affaires de 8,38 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 8,16 milliards de dollars. Mais le prix de vente moyen de 389 000 dollars a baissé par rapport aux 408 000 dollars du premier trimestre et aux 426 000 dollars de l'année précédente. Le constructeur de maisons a dégagé un bpa de 1,81 dollar contre 3,45 dollars l'année précédente. Il prévoit de livrer 22 000 à 23 000 maisons au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 23 174 maisons.