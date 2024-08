Recul des bénéfices du CAC 40 : les raisons de la baisse

La consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance française, a beaucoup moins progressé dans les derniers mois.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Après une année 2023 faste et dopée par l'inflation, les entreprises du CAC 40 ont pour l'heure dégagé près de 14% de bénéfices en moins au premier semestre par rapport à la même date l'an dernier, avec 70,3 milliards d'euros au total, d'après un décompte réalisé vendredi 2 août par l'AFP.

En mettant de côté deux entreprises qui n'ont pas encore publié leurs résultats et deux autres dont les périodes de calcul diffèrent, les 37 entreprises restantes de l'indice parisien avaient collectivement obtenu près de 82 milliards d'euros de bénéfice net au premier semestre 2023. Les chiffres d'affaires sont eux en légère baisse de 1,2%, à 802 milliards d'euros.

Des baisses que beaucoup d'entreprises, telles que le géant des hydrocarbures TotalEnergies, le numéro un mondial du luxe LVMH ou le groupe automobile Stellantis, attribuent avant tout à une consommation des ménages amorphe.

"Il y a vraiment eu une erreur de diagnostic sur l'ampleur du ralentissement de la consommation qui concerne quasiment tous les secteurs d'activité au niveau mondial et qui explique ces mauvais résultats", analyse auprès de l'AFP Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

Car si l'activité économique de la France a résisté depuis le début de l'année - le PIB a crû de 0,3% aux premier et deuxième trimestre par rapport aux trimestres précédents selon l'Insee -, c'est principalement grâce à la hausse des exportations. La consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance française, progresse beaucoup moins.

Certes, "les très grandes entreprises, constitutives du CAC 40 bénéficient davantage de cette hausse des exportations que les PME", note Christopher Dembik.

Mais "le tissu français repose principalement sur des importations intraeuropéennes, dont la dynamique est bien moins bonne", tempère l'analyste, qui pointe par ailleurs des investissements moins forts que prévu, grevant également les résultats d'entreprise.

Et les perspectives n'augurent pas d'une nette amélioration de la consommation. "Les hausses de salaires, certes plus importantes que l'inflation, devraient principalement partir dans l'épargne", estime Christopher Dembik.

Pas de nouveau ralentissement de la consommation à craindre, estime-t-il, mais une stabilisation à des niveaux très bas.

Pire, en 2025, l'analyste présage une contraction des dépenses publiques, pourtant "un élément de soutien extrêmement important, y compris pour de grandes entreprises cotées". Une modération budgétaire rendue probable par le gonflement du déficit public cette année.

De nombreux secteurs concernés

Le secteur de la "tech" et des médias, avec six entreprises dans le CAC 40, est celui qui a le plus souffert au premier semestre 2024: leur bénéfice net cumulé chute de 24% sur un an.

Les trois entreprises de la santé, Sanofi, Essilor et Eurofins Scientific suivent de peu, avec des bénéfices en baisse de 22%.

L'industrie n'est pas en reste: -17% de résultat net. Plusieurs acteurs, tels que le fabricant de matériels et d'équipements électriques Legrand ou le géant de la construction Bouygues, pointent en particulier une crise de l'immobilier qui persiste en Europe.

Le luxe, qui abrite la plus grosse capitalisation du CAC 40 LVMH, n'a pas échappé au ralentissement de la consommation, surtout en Chine. Leurs bénéfices ont chuté de 11% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023.

De nombreuses chutes donc, mais la conjoncture faisait craindre pire, note auprès de l'AFP Amélie Derambure, gérante de portefeuille diversifié chez Amundi.

"Les entreprises françaises montrent malgré tout une bonne résilience", analyse-t-elle, estimant que les marchés ont réagi trop sévèrement au moindre résultat décevant, sans saluer suffisament les plus honorables.

Les deux entreprises du secteur de la défense, Thales et Dassault Systèmes, font figure à part: leurs bénéfices ont crû de 30% sur un an.

Côté banque et assurance, le bénéfice est stable et le chiffre d'affaire en légère hausse de 6%.

Manquent à l'appel les résultats d'Engie, attendus vendredi dans la matinée. Ceux de Pernod Ricard et d'Alstom, effectués sur des exercices décalés et non comparables, n'ont pas été retenus dans ces calculs.