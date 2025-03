Recul de la livre sterling après une baisse des prévisions de croissance britannique

(AOF) - La livre sterling cédait 0,38% à 1,1952 euros. A l'occasion de sa "déclaration de printemps", la ministre britannique des finances Rachel Reeves a annoncé ce mercredi une prévision de croissance de 1% en 2025, par rapport aux 2% anticipés fin octobre. Londres devrait emprunter 47,6 milliards de livres de plus d'ici la fin de la décennie que ce qui était prévu il y a cinq mois.

