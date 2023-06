Recul de l’indice ISM en mai aux États-Unis, baisse de l’inflation en Amérique latine, légère augmentation des actions mondiales… ce qu’il faut retenir de l’actualité cette semaine.

Amundi

Les dernières données macroéconomiques américaines publiées cette semaine suggèrent un relâchement de la demande et confirment que le resserrement de la politique monétaire agit finalement avec un certain retard sur l'économie.

Les demandes d'allocations chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2021 et l'indice des services de l'ISM (Institute for Supply Management) pour le mois de mai a baissé. Les actions mondiales ont été en légère hausse cette semaine. Les investisseurs spéculent en effet sur la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette semaine et la saison de publication des bénéfices des entreprises continue de surprendre à la hausse, ce qui a contribué à la progression des marchés d'actions.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont fortement augmenté à la suite de la décision de la Banque du Canada sur sa politique monétaire, avant d'effacer partiellement cette hausse après la publication des demandes d'allocations chômage aux États-Unis. En outre, la faible volatilité des actions et les conditions favorables continuent de soutenir les marchés européens du crédit.

