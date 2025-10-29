 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 213,77
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Recul de l'activité au troisième trimestre pour Invibes Advertising
information fournie par AOF 29/10/2025 à 10:06

(AOF) - Invibes Advertising a fait état de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, ressortant à 4,3 millions d'euros en baisse de 17,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 13,7 millions d'euros, en retrait de 10,1%, dans un marché publicitaire digital toujours marqué par la prudence des annonceurs et un contexte concurrentiel intense.

Le groupe souhaite concentrer ses ressources et ses investissements sur ses principaux hubs européens à fort potentiel — France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique — dans une logique de simplification, d'efficacité opérationnelle et de création de valeur durable.

" Ce troisième trimestre s'inscrit dans la continuité de la transformation engagée depuis le début de l'année. En intégrant l'intelligence artificielle au coeur de nos solutions publicitaires, nous redéfinissons les standards du display digital et créons les conditions d'un retour à la croissance rentable ", a déclaré la direction du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

INVIBES ADV
0,7460 EUR Euronext Paris -6,75%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank