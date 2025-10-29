Recul de l'activité au troisième trimestre pour Invibes Advertising

(AOF) - Invibes Advertising a fait état de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, ressortant à 4,3 millions d'euros en baisse de 17,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 13,7 millions d'euros, en retrait de 10,1%, dans un marché publicitaire digital toujours marqué par la prudence des annonceurs et un contexte concurrentiel intense.

Le groupe souhaite concentrer ses ressources et ses investissements sur ses principaux hubs européens à fort potentiel — France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique — dans une logique de simplification, d'efficacité opérationnelle et de création de valeur durable.

" Ce troisième trimestre s'inscrit dans la continuité de la transformation engagée depuis le début de l'année. En intégrant l'intelligence artificielle au coeur de nos solutions publicitaires, nous redéfinissons les standards du display digital et créons les conditions d'un retour à la croissance rentable ", a déclaré la direction du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS