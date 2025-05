Recul de Donald Trump et rebond du CAC 40

(AOF) - Les Bourses européennes ont progressé grâce à la nouvelle volte-face de Donald Trump. Ce dernier a accepté de reporter la date butoir au 9 juillet pour l'imposition de 50% de droits de douane sur les produits européens importés aux Etats-Unis. Les valeurs les plus exposées aux droits de douane, comme Stellantis et ArcelorMittal, se sont distinguées. Le CAC 40 a gagné 1,21% à 7828,13 points et l’EuroStoxx50, 1,25% à 5393,05 points. Les volumes échangés sont restés faibles, les Bourses britanniques et américaines (Memorial Day) étant fermées en raison d’un jour férié.

En Europe, ThyssenKrupp AG (+8,78% à 9,3920 euros) a bondi à Francfort après l'annonce de la prochaine scission de toutes ses activités, qui accueilleront des investisseurs tiers et seront cotées en Bourse. Le groupe de sidérurgie allemand deviendra à moyen terme une société holding, actionnaire majoritaire de segments d'activité indépendants. La division "Marine Systems" sera cotée en Bourse cette année. Le conseil d'administration présentera ses projets au conseil de surveillance de Thyssenkrupp AG avant la fin de l'exercice en cours.

A Paris, Capgemini (+1,63% à 149,30 euros) a clôturé en hausse comme la quasi-totalité des valeurs de l'indice CAC 40. Le groupe de services informatiques et de conseil a une double actualité : il a interrompu ses discussions en vue d'acquérir la société américaine WNS Holdings et il a élargi son partenariat stratégique avec le développeur français de modèles d'IA, Mistral AI. Selon Bloomberg, Capgemini aurait pris sa décision concernant la société américaine de services d'externalisation technologique en raison de " la volatilité des marchés mondiaux ".

Vietjet, la plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam, a passé une commande auprès d' Airbus (+1,86% à 160,22 euros) portant sur 20 gros-porteurs A330-900 " afin de soutenir son expansion stratégique au cours de la prochaine décennie ", a annoncé le constructeur aéronautique. " Cette commande à long terme soutiendra la poursuite de l'agrandissement du réseau international de Vietjet, en permettant à la compagnie aérienne d'augmenter ses vols sur des liaisons à forte capacité dans la région Asie-Pacifique, ainsi que d'introduire de nouveaux services long-courriers vers l'Europe " ont précisé les deux partenaires.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les Bourses britanniques et américaines (Memorial Day) sont fermées.

Vers 17h35, l'euro gagne 0,20% à 1,1380 dollar