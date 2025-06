Recul attendu des marchés européens, le conflit Israël-Iran s’intensifie

(AOF) - Les Bourses européennes devraient se replier ce lundi à l'ouverture de la séance sur fond de tensions géopolitiques. Israël et l'Iran ripostent à tour de rôle. Des missiles iraniens ont frappé les villes de Tel Aviv et Haïfa. Le nombre de civils tués augmente de part et d'autres. Dans ce contexte, plusieurs banques centrales rendront leurs décisions de politique monétaire : la Banque du Japon mardi, la Fed mercredi. Côté valeurs, Renault a confirmé hier le départ de son directeur général Luca de Meo le 15 juillet prochain. Le groupe automobile est à la recherche de son successeur.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ipsen

Ipsen a fait le point sur son programme de rachat d’actions et a indiqué que, sur la période allant du 2 au 6 juin, il avait racheté un total de 23 012 de ses propres actions, au prix pondéré moyen d’acquisition de 103,6915 euros. Ainsi, sur la première semaine du mois, le laboratoire a dépensé près de 2,386 millions d'euros pour acquérir ses propres titres.

Quantom Genomics

Le conseil d’administration de Quantom Genomics a décidé de reporter l’assemblée générale mixte, qui doit notamment statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Une requête a ainsi été déposée afin d’obtenir la prorogation jusqu’au 31 octobre 2025 du délai légal prévu pour la tenue de cette assemblée générale d’approbation des comptes. Cette décision intervient alors que Quantom Genomics est en plein repositionnement stratégique et a lancé une restructuration financière, qui pourraient avoir une incidence sur la poursuite de son activité.

Renault

Après 5 années à la tête de Renault, Luca de Meo a fait part de sa décision de quitter ses fonctions afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile. "Le conseil d'administration, réuni par son président Jean-Dominique Senard, a tenu à le remercier pour le redressement et la transformation de Renault Group, et a accepté que son départ soit effectif le 15 juillet 2025". Luca de Meo continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à cette date. Le conseil d'administration a lancé le processus de désignation d'un nouveau directeur général sur la base du plan de succession déjà défini.

Thales

Dans le cadre de son programme d’intrapreneuriat, Thales lance une startup interne autour des océans, un projet ambitieux pour renforcer la contribution du groupe à la préservation des écosystèmes marins en s’appuyant sur son excellence technologique. Face à l’essor rapide des industries offshore (éolien, aquaculture, minerais), Ocean Venture propose des solutions fiables, autonomes et durables pour accompagner les acteurs industriels dans le suivi environnemental et la réduction de leur empreinte écologique dans les océans.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur l'inflation en mai en Italie seront connues à 10h.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York sera publié à 14h30.

Vendredi à Paris

Les indices européens ont passé l’intégralité de la séance en repli, impactés par l’attaque israélienne en Iran. Ce qui a entraîné une forte hausse des cours du pétrole et relégué au second plan les statistiques du jour. En France, l’inflation a reculé de 0,1 % en mai, portant la hausse en rythme annuel à 0,7 %. À la clôture, le CAC 40 a fini en baisse de 1,04 %, à 7 684,68 points, affichant un repli hebdomadaire de 1,54 %. L’EuroStoxx 50 a perdu 1,35 %, à 5 288,39 points, et le Dax a cédé 1,14 %, à 23 499,40 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont nettement reculé à la clôture de la séance ce vendredi alors que l'escalade militaire en Iran se poursuit. L'Iran a mené des tirs de missiles sur Israël en représailles à des attaques israéliennes sur son territoire, visant des sites nucléaires et des usines. Donald Trump avait déclaré que l'attaque israélienne "avait été excellente". "Ce n'est pas fini", a-t-il ajouté. Côté valeurs, Adobe s'est replié en depit du relèvement de certains de ses objectifs financiers annuels. Le Dow Jones a cédé de 1,79% à 42197 points et le Nasdaq a perdu 1,30% à 19406 points.