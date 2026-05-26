Records à Wall Street avec l'optimisme autour de l'IA

par Saeed Azhar

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé, seul le Dow Jones finissant en baisse alors que le S&P-500 et le Nasdaq se sont établis à des pics inédits, portés par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) qui a relégué au second plan les inquiétudes sur le conflit au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,23%, ou 118,02 points, à 50.461,68 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 45,65 points, soit 0,61%, à 7.519,12 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 312,21 points (1,19%) à 26.656,18 points.

Le S&P-500 et le Nasdaq ont battu leurs records respectifs établis tous deux le 14 mai dernier.

Alors que les négociations entre Etats-Unis et Iran sur une fin de leur conflit n'ont pour l'heure pas abouti et que l'armée américaine a procédé lundi à des frappes présentées comme défensives près du détroit d'Ormuz, alimentant les doutes sur un accord, les prix du pétrole ont grimpé mardi d'environ 4%.

Toutefois le marché s'est de nouveau focalisé sur la solidité des résultats trimestriels et a été porté par l'engouement prolongé pour l'IA, avec notamment des gains pour le secteur des semiconducteurs - l'un des grands bénéficiaires de la forte demande pour l'IA.

Micron MU.O a bondi de 19% et franchi pour la première fois le seuil des 1.000 milliards de dollars de valorisation après qu'UBS a nettement relevé son objectif de cours, à 1.625 dollars contre 535 dollars.

Les investisseurs scrutent également plusieurs IPO majeures dans le secteur technologique, en particulier celle de SpaceX

SPCX.O .

"Pour ceux d'entre nous qui travaillaient déjà à l'époque, le bond de la 'tech' que nous constatons cette année rappelle le boom de la fin des années 1990", a commenté Chris Zaccarelli, directeur des investissements de Northlight Asset Management.

"Il est possible également que certaines leçons retenues après que la bulle a éclaté, il y a plus de 25 ans, permettent d'éviter qu'une chose similaire se produise à nouveau".

Après que le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les contours d'un protocole d'accord avec l'Iran étaient quasiment bouclés, avant d'indiquer dimanche n'être pas pressé de conclure un accord, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé mardi matin que les discussions pourraient être finalisées sous "quelques jours", ce qui a rassuré le marché.

"Bien que la guerre n'est pas encore finie, il est très probable que la situation se règle de manière pacifique" dans un horizon proche, a estimé Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments. "La réalité, aussi, c'est que les résultats (des entreprises) devraient croître en dépit de l'inflation élevée. L'économie continue de progresser, et le marché en est en quelque sorte le miroir", a-t-il ajouté.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)