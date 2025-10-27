Records à Wall Street après des données rassurantes sur l'inflation

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en nette hausse après l'annonce d'une inflation moins forte que prévu en septembre. Les trois indices vedettes de Wall Street ont atteint des nouveaux records. Sur le front géopolitique, la Maison Blanche a annoncé une rencontre la semaine prochaine entre le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. Côté valeurs, le constructeur Ford a brillé après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le Dow Jones a progressé de 1,01% à à 47207 points et le Nasdaq a gagné 1,15% à 23204 points.

Ford (+12,16% à 13,84 dollars) s'est distingué et signé la meilleure performance de l’indice S&P 500, qui en a profité pour signer un plus haut historique en début de séance à 6801,21 points. Le constructeur automobile américain est recherché après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu, même s’il a dû abaisser certains objectifs annuels en raison d’un élément exceptionnel qui va toucher sa production (l’incendie d’une usine chez l’un de ses fournisseurs).

Les chiffres économiques du jour

Au mois d’octobre, l’indice de confiance des consommateurs calculé par l’Université du Michigan a reculé nettement plus que prévu. L’indicateur est passé de 55,1 à 53,6 points, là où les analystes tablaient sur un repli de 0,1 point, à 55.

Aux Etats-Unis, selon des données préliminaires du mois d’octobre, l’indice PMI manufacturier a progressé, alors qu’un repli était attendu. Il est passé de 52 à 52,2 points, contre des attentes à 51,9 points. Parallèlement, l’indice PMI du secteur des services a suivi la même trajectoire. Attendu en baisse de 54,2 à 53,5 points, il s’est finalement installé à 55,2 points.

Aux Etats-Unis, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de septembre, contre une prévision à +0,4%. En rythme annuel, elle s’élève à 3%, soit 0,1 point de moins qu’attendu. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation est également moins élevée que prévu à 0,2% le mois dernier, face à une estimation de +0,3%. En rythme annuel, elle a atteint 3%, contre une prévision à 3,1%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Anthropic a étendu son accord avec Google, filiale d'Alphabet, pour l'utilisation d'environ un million de puces dédiées à l'intelligence artificielle du groupe technologique afin de pouvoir mettre en ligne plus d'un gigawatt de capacité en 2026. "Cette expansion, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, augmente considérablement nos ressources informatiques alors que nous repoussons les limites de la recherche en IA et du développement de produits," a précisé le concurrent d'OpenAI.

Baker Hughes

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Baker Hughes atteint les 7 milliards de dollars, en hausse de 1% sur un an. L'augmentation des revenus en glissement annuel est due à une hausse des revenus provenant du segment "Industrial & Energy Technology" (IET), partiellement compensée par une baisse des revenus provenant du segment OFSE (Oilfield Services & Equipment). L'Ebitda ajusté s'élève à 1,238 milliard de dollars, en progression de 2% par rapport au troisième trimestre 2024. De plus, les commandes ont bondi de 23% en glissement annuel à 8,2 milliards de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Adverum Biotechnologies, une société spécialisée dans le domaine de la thérapie génique intra vitréenne. Avec cette opération de croissance externe, le géant américain sur Ixo-vec, le principal candidat-médicament d'Adverum Biotechnologies. Ixo-vec est actuellement évalué dans un essai clinique de phase 3, dont la phase de sélection des patients est achevée.

GM/Stellantis

Selon un communiqué du Ministères des Finances du Canada, le gouvernement du pays a décidé de réduire de façon importante ses contingents d'importation de General Motors et Stellantis afin de protéger son industrie automobile. Il s'agit d'une mesure de rétorsion "suite à la décision inacceptable des constructeurs automobiles de réduire leur présence manufacturière au Canada, ce qui va directement à l'encontre des engagements qu'ils ont pris envers le pays et les travailleurs canadiens".

Intel

Intel est attendu en fort hausse grâce à une performance plus solide que prévu. Au troisième trimestre, le fabricant de microprocesseurs a enregistré un bénéfice net 4,1 milliards de dollars, contre une perte de 16,6 milliards de dollars un an auparavant. Les compte du groupe avaient alors été pénalisés par de lourdes charges de restructuration. Hors éléments exceptionnels, le groupe technologique a généré un bénéfice par action de 23 cents, supérieur au consensus de 12 cents. Les revenus ont augmenté de 3%, à 13,7 milliards de dollars, contre 13,2 milliards de dollars attendus.

Newmont

Au troisième trimestre 2025, les revenus de Newmont s'élèvent à 5,52 milliards de dollars, contre 4,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 1,8 milliard de dollars, contre 922 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Le bénéfice ajusté par action diluée ressort à 1,71 dollar pour le troisième trimestre, contre 0,81 dollar un an plus tôt. Sur cette période, en glissement annuel, l'Ebitda ajusté passe de 1,97 à 3,30 milliards de dollars.

Procter and Gamble

Procter and Gamble, dont le titre progresse de 3% en avant-Bourse, a dépassé les attentes de Wall Street sur son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre. Le bénéfice net a grimpé de 20% pour atteindre 4,75 milliards de dollars. Le bpa s'est établi à 1,99 dollar, au-dessus du consensus de 1,88 dollar. Le spécialiste des produits ménagers et d'hygiène a engrangé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars en hausse de 3% en rythme annuel et de 2% en organique. Le marché visait 22,19 milliards de dollars.

Target

Target compte supprimer environ 1800 postes au sein de ses équipes corporate. Pour le détaillant, il s'agit de son premier plan social majeur depuis une dizaine d'années. Le distributeur cherche à relancer des ventes en stagnation et à simplifier ses opérations. "C'est une étape nécessaire pour construire le futur de Target", a déclaré le nouveau PDG Michael Fiddelke, qui prendra ses fonctions en février prochain.