Recordati confirme les rumeurs d'un intérêt de CVC Capital Partners
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 15:06
Dans un communiqué, la société italienne spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques a indiqué avoir reçu "tard hier soir une manifestation d'intérêt non contraignante de la part de CVC concernant une éventuelle offre publique d'achat volontaire visant l'ensemble des actions en circulation, en vue du retrait de la cote de la société".
Recordati précise également que cette manifestation d'intérêt est soumise à de multiples conditions, notamment la réalisation d'une due diligence (une analyse approfondie d'une entreprise ou d'un actif avant une transaction), l'obtention de ressources financières nécessaires au financement de la transaction, ainsi que l'identification de partenaires avec lesquels mener l'opération. La manifestation d'intérêt de CVC Capital Partners comprend une valorisation indicative de 52 euros par action, dividende attaché. Avant de s'envoler de 9,01%, à 50,45 euros, le titre Recordati avait terminé la séance de la veille à 46,28 euros, enchaînant une quatrième progression consécutive (sans la hausse du jour).
Pour rappel, le principal actionnaire de Recordati est CVC Advisers Ltd., une entité du groupe CVC Capital Partners, qui détient 46,82% du capital de Recordati.
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