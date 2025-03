Reckitt: le titre monte malgré des résultats 2024 sans éclat information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt a fait état jeudi de résultats annuels 2024 sans éclat, mais la perspective d'une accélération de sa croissance organique cette année et d'une simplification de l'entreprise semblait plaire au marché.



Le propriétaire, entre autres, des pastilles Strepsils, de l'antidouleur Nurofen et des préservatifs Durex, a annoncé ce matin avoir enregistré une croissance organique de ses ventes de 1,4% en 2024, contre un consensus de 1,6%.



Son bénéfice opérationnel s'est accru de 3% à 3,47 milliards de livres, ce qui correspond à une marge d'exploitation de 24,5%, en amélioration de 1,5 point de pourcentage par rapport à 2023.



Sous l'impulsion de son nouveau directeur général, Kris Licht, Reckitt tente de se restructurer en une société plus efficiente tournée vers 11 marques fortes ('powerbrands') et centrée sur les marchés de la santé et de l'hygiène.



Sur la base de ce périmètre de coeur, la société dit viser une croissance organique de 2% à 4% de son chiffre d'affaires cette année, tandis que la croissance organique au niveau de l'ensemble du groupe est attendue entre 2% et 4%.



Suite à cette publication, le titre s'adjugeait 2,8% jeudi matin en Bourse de Londres, signant l'une des meilleures performances de l'indice FTSE 100.





