Reckitt: chiffre d'affaires en baisse au 3T, mais moins qu'attendu

Le groupe de produits d'hygiène et santé britannique Reckitt Benckiser, qui compte Durex, Harpic ou Nurofen parmi ses marques, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 3,5 milliards de livres (4,2 milliards d'euros) au troisième trimestre.

Le recul est toutefois moins marqué qu'attendu et le groupe est "en bonne voie pour atteindre (ses) objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2024", a indiqué le directeur général Kris Licht, dans un communiqué.

Le cours de Reckitt à la Bourse de Londres progressait de 3,21% à 4.916 pence peu avant 08H00 GMT.

Le dirigeant dit avoir constaté "une amélioration des performances en termes de parts de marché dans (ses) portefeuilles de santé et d'hygiène et un environnement de marché en voie de normalisation dans le secteur de la nutrition aux États-Unis".

Dans ce pays, une tornade en juillet dans l'Indiana a fortement endommagé un entrepôt, ce qui a détruit à la fois des produits finis et des matières premières et a eu un impact sur l'approvisionnement à court terme de ses clients.

Reckitt avait par ailleurs annoncé en juillet un ambitieux plan de restructuration pour se concentrer, comme son concurrent Unilever, sur ses marques les plus performantes et doper sa croissance et ses marges.

Il compte notamment se délester d'ici fin 2025 de son portefeuille de marques "Essential Home" (essentiels de la maison, NDLR) comme Air Wick, Calgon ou Cillit Bang.

Mead Johnson Nutrition, avec ses marques de lait pour bébé Enfamil et Nutramigen, n'est pareillement "plus essentiel" et Reckitt dit "examiner toutes les options stratégiques" à ce sujet.

Mead Johnson avait été condamné en début d'année à payer 60 millions de dollars à une mère dont le bébé prématuré est mort après avoir bu du lait pour bébé de l'entreprise.

Le groupe, visé dans un autre procès pour des faits similaires, indique mercredi "continuer à rejeter vigoureusement ces accusations" et dit avoir "fait appel" de sa condamnation.

Parmi les marques à "forte croissance et marge élevée" mises en avant par le groupe figurent notamment les médicaments Strepsils, Gaviscon et Nurofen, les produits nettoyants Harpic et Vanish, ou encore la marque de préservatifs Durex.

Reckitt compte aussi "étendre et accélérer" un programme de réduction des coûts fixes, pour les faire passer de 22% du chiffre d'affaires aujourd'hui à 19% d'ici 2027.