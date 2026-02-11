RÉCAPITULATIF 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est probablement accélérée en janvier ; le taux de chômage devrait rester stable à 4,4%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les emplois non agricoles devraient augmenter de 70 000 en janvier

Les révisions des indices de référence devraient confirmer la faiblesse du marché du travail

Le taux de chômage devrait rester stable à 4,4%

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est probablement accélérée en janvier, soutenue par une diminution des licenciements dans certaines industries saisonnières, mais le marché du travail est resté atone car l'incertitude persistante concernant les droits de douane sur les importations a tempéré les embauches et le renforcement de l'application des lois sur l'immigration a limité l'offre de main-d'œuvre.

Le rapport sur l'emploi du département du Travail, très surveillé, devrait également montrer mercredi que le taux de chômage est resté stable à 4,4 % le mois dernier et que la croissance annuelle des salaires s'est ralentie. Les économistes ont déclaré que les politiques commerciales et d'immigration de l'administration Trump ont refroidi le marché du travail, bien qu'ils s'attendent à ce que les réductions d'impôts stimulent l'embauche cette année.

Le marché du travail a connu des difficultés malgré une croissance économique robuste. L'anxiété liée à l'emploi et à l'inflation élevée a érodé l'approbation par les Américains de la gestion de l'économie par le président Donald Trump. Les secteurs sensibles aux variations saisonnières, tels que les détaillants et les sociétés de livraison, ont embauché moins de travailleurs pendant les fêtes que d'habitude l'année dernière. Le mois de janvier est généralement le plus important pour les licenciements liés aux fêtes de fin d'année. Compte tenu de la faiblesse des embauches saisonnières, les licenciements ont probablement été moins nombreux, ce qui a favorisé la progression de l'emploi.

"Les tensions sous-jacentes sur le marché du travail sont plus importantes que ne le suggère le taux de chômage global", a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. "Les salaires diminuent, il est plus difficile de trouver un emploi si vous en perdez un, et il est plus difficile de trouver un emploi si vous êtes un nouveau diplômé. Le marché de l'emploi reste très figé, même si l'économie semble florissante sur le papier."

Selon une enquête menée par Reuters auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 70 000 le mois dernier, après avoir progressé de 50 000 en décembre. Le rapport sur l'emploi, qui devait initialement être publié vendredi dernier, a été retardé par la fermeture du gouvernement fédéral pendant trois jours.

Les estimations allaient d'une perte de 10 000 emplois à un gain de 135 000 postes. Certaines enquêtes privées ont suggéré des pertes d'emplois en janvier.

À partir du rapport de janvier, le Bureau of Labor Statistics, qui compile les données, mettra à jour le modèle "naissance et décès" en incorporant chaque mois des informations sur l'échantillon actuel. Ce modèle, qui est une méthode utilisée par le BLS pour tenter d'estimer le nombre d'emplois gagnés ou perdus en raison de l'ouverture ou de la fermeture d'entreprises au cours d'un mois donné, a été accusé de surcompter la masse salariale.

Le BLS publiera également sa révision annuelle de la masse salariale de référence. L'année dernière, l'agence a estimé que l'économie avait probablement créé 911 000 emplois de moins que prévu au cours de la période de 12 mois se terminant en mars 2025. Les économistes s'attendaient toutefois à ce que la révision à la baisse soit de l'ordre de 750 000 à 900 000.

La mise à jour du modèle "naissance et décès" suit la même méthodologie que celle appliquée aux estimations d'avril-octobre 2024 après l'indice de référence. Les économistes de Goldman Sachs ont estimé que la mise à jour pourrait contribuer à la croissance de la masse salariale à hauteur de 30 000 à 50 000 emplois de moins qu'au cours des derniers mois. Ils s'attendent à des révisions à la baisse des données relatives à la masse salariale entre avril et décembre 2025.

LA RÉDUCTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE FREINE LA CROISSANCE DE L'EMPLOI

"Les gens continuent de quitter le pays. Je pense que c'est ce qui a nui à certains chiffres de l'emploi", a déclaré Ron Hetrick, économiste principal de l'emploi chez Lightcast. « Anémique est le mot clé. » Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a mis en garde lundi contre une diminution des créations d'emplois dans les mois à venir en raison du ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre . Le Bureau du recensement a déclaré la semaine dernière que la population du pays avait augmenté de seulement 1,8 million de personnes, soit 0,5 %, pour atteindre 341,8 millions au cours de l'année qui s'est achevée en juin 2025. M. Trump a fait de la répression de l'immigration américaine la pierre angulaire de sa campagne électorale.

Le BLS introduira le mois prochain de nouveaux contrôles annuels de la population pour l'enquête sur les ménages avec le rapport sur l'emploi de février, après avoir été retardés par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours l'année dernière. Ces contrôles tiennent compte des estimations démographiques actualisées, y compris des migrations.

Le taux de chômage est dérivé de l'enquête sur les ménages.

Compte tenu de la réduction de la population active, les économistes estiment que l'économie doit créer entre 10 000 et 50 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Un taux de chômage stable pourrait permettre à la Réserve fédérale de rester à l'écart jusqu'à la fin du mandat du président de la Fed, Jerome Powell, en mai, ont-ils déclaré. La banque centrale américaine a laissé le mois dernier son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 %-3,75 %.

Les économistes ont déclaré qu'il était trop tôt pour blâmer l'intelligence artificielle pour la stagnation du marché du travail, bien que le boom des dépenses en matière d'intelligence artificielle ait fait perdre de l'argent qui aurait pu être investi dans l'augmentation du nombre d'employés. La politique commerciale continue de peser sur le marché du travail, ont-ils déclaré, faisant allusion à la menace de M. Trump, le mois dernier, d'imposer des droits de douane supplémentaires aux alliés européens pour avoir rejeté sa demande d'achat du Groenland par les États-Unis. Bien que M. Trump ait brusquement fait marche arrière, il a également déclaré qu'il plaçait temporairement le Venezuela sous contrôle américain après la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis, ce qui a ajouté une nouvelle couche d'incertitude.

"Je me suis beaucoup déplacé ces derniers temps et j'ai parlé à de nombreuses entreprises, qui m'ont dit que l'incertitude jouait un rôle important", a déclaré M. Hetrick. "La raison pour laquelle ils disent que c'est une grande partie est que les coûts de leurs intrants changent constamment. Chaque fois qu'un tarif change, elles doivent recalibrer le coût de leurs intrants pour les produits qu'elles fabriquent