Rebond en Europe sur des espoirs de gouvernement "technique" à Paris

Côté valeurs, Eurofins a rebondi après avoir publié une deuxième réponse plus détaillée aux accusation portées par le vendeur à découvert Muddy Waters (MW) qui jetaient le doute sur sa transparence. Les valeurs bancaires ont poursuivi leur rebond sur fond de légère réduction du risque politique français.

Plusieurs données économiques ont été publiées aux Etats-Unis, mais les marchés ont surtout réagi à l'enquête ADP et à la baisse inattendue de l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour les services en juin.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,9 en juin contre un consensus de 50,8 a indiqué S&P Global. Il était de 52,2 en mai. En France cet indice est ressorti à 48,8 en juin selon une nouvelle estimation contre un consensus de 48,2, contre 48,9 en mai.

Le spread franco-allemand pour le 10 ans a continué de se contracter, passant ce matin sous les 70 points de base. Ce resserrement est intervenu car le rendement du 10 ans français a plus reculé que son équivalent allemand.

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi ce mercredi, faisant le pari d’un gouvernement "technique" à Paris après les législatives. L'indice CAC 40 a gagné 1,24% à 7632,08 points tandis que l'EuroStoxx50 a avancé de 1,26% à 4968,28 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient en ordre dispersé, avec un Dow Jones perdant 0,13% et un Nasdaq Composite en progression de 0,50% vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.