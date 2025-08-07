Rebond des marchés américains, Trump imposera une taxe sur les semi-conducteurs

(AOF) - Les marchés actions américains ont rebondi avant l'application demain des droits de douane par les Etats-Unis. Le président américain a annoncé ce mercredi qu'il comptait imposer 100% de droits de douane sur les " puces et semi-conducteurs ", sans préciser la date d'entrée en vigueur de cette taxe. TSMC est exempté, a déclaré un responsable taïwanais lors d'une réunion d'information au Parlement. Côté valeurs, AMD a chuté, pénalisé par les restrictions d’exportations de puces vers la Chine. Le Dow Jones a gagné 0,18% à 44193,12 points. Le Nasdaq a progressé de 1,21% à 21169,42 points.

Au lendemain de la publication de résultats mitigés au second trimestre 2025, AMD a chuté au sein du Nasdaq, perdant 6,42% à 163,12 dollars. " Comme annoncé précédemment, nos résultats du deuxième trimestre ont été affectés par le contrôle des exportations effectué par le gouvernement américain sur nos produits AMD Instinct MI308 pour les centres de données. Pour ce trimestre, ces restrictions ont entraîné des frais d'inventaire et connexes d'environ 800 millions de dollars. En excluant ces charges, la marge brute hors PCGR aurait été d'environ 54% ", explique la société.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 3,029 millions de barils la semaine dernière. Ce recul est inattendu car les analystes anticipaient une hausse de 0,200 million. Ces stocks avaient progressé de 7,698 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 1,323 million de de barils, contre une baisse de 2,724 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont reculé de 0,565 millions de barils, après une hausse de 3,635 millions.

Les valeurs à suivre

Devon Energy

Devon Energy a généré un bénéfice net de 899 millions de dollars, soit un 1,41 dollar par action diluée, au deuxième trimestre de 2025. Il est en hausse par rapport au premier trimestre 2025 (494 millions de dollars, soit 0,77 dollar par action diluée) et par rapport au deuxième trimestre 2024 (844 millions de dollars, soit 1,34 dollar par action diluée). " Au deuxième trimestre, nous avons obtenu des résultats exceptionnels qui ont dépassé nos prévisions de production avec 841 000 barils équivalents pétrole par jour ", a déclaré Clay Gaspar, CEO de Devon Energy.

McDonald's

Au deuxième trimestre 2025, les revenus de McDonald's ont augmenté de 5%, à 6,84 milliards de dollars, ou de 4% à devises constantes. Sur cette période, les ventes comparables mondiales ont progressé de 3,8% grâce à son activité au Japon, contre un repli de 1% au deuxième trimestre 2024. Les ventes à comparable aux États-Unis ont augmenté de 2,5%, contre une baisse de 0,7% il y a un an à la même période. Le bénéfice opérationnel a progressé de 11%, à 3,23 milliards de dollars. Le bénéfice net est en hausse de 11% à 2,25 milliards de dollars.

Rivian

Rivian a dévoilé des résultats au second trimestre un peu décevants. Sur la période d'avril à juin, la perte nette de la société s'est élevée à 1,656 milliard de dollars contre 1,457 milliard de dollars il y a un an. La perte nette par action diluée et ajustée a atteint 0,97 dollar, contre des attentes à -0,66 dollar et un précédent à -1,46 dollar. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 12,52%, à 1,303 milliard de dollars. Le groupe enregistre une perte d'Ebitda ajusté de 667 millions de dollars contre une perte de 867 millions de dollars il y a un an.

Super Micro Computer

Au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025, Super Micro Computer a fait nettement moins bien que prévu. Le bénéfice net s'est élevé à 195 millions de dollars, en forte baisse de 34,35%. Par action, le bénéfice dilué Non-Gaap s'est installé à 0,41 dollar, alors que les analystes visaient 0,44 dollar. Au quatrième trimestre 2024, il était à 0,54 dollar. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 7,51 % à 5,756 milliards de dollars contre un consensus de 6 milliards de dollars.

Uber

Au cours du deuxième trimestre, Uber Technologies a vu son bénéfice net bondir de 33%, à 1,355 milliards de dollars. Par action, le bénéfice est passé de 0,49 à 0,65 dollar. Le chiffre d'affaires du groupe a quant à lui progressé de 18% pour s'élever à 12,7 milliards de dollars et le résultat d'exploitation a flambé de 82% à 1,5 milliard de dollars. Ces bonnes performances sont dues à une hausse des trajets de 18% sur la période d'avril à juin, avec une croissance de 15% du nombre de consommateurs actifs mensuels sur la plateforme et de 2% du nombre de trajets mensuels.

Walt Disney

Au troisième trimestre de son exercice 2024-2025, les revenus de Walt Disney ont augmenté de 2%, à 23,7 milliards de dollars. L'Ebit a progressé de 4%, à 3,2 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation total du secteur a connu une croissance de 8%, à 4,6 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour le troisième trimestre s'est amélioré à 2,92 dollars, contre 1,43 $ au troisième trimestre de l'exercice 2024. Le BPA ajusté a augmenté de 16% à 1,61 dollar. Le free cash flow a grimpé de 53% à 1,88 milliard de dollars.

ESPN, une filiale de The Walt Disney Company, et la National Football League (NFL : ligue professionnelle de football américain) ont signé un accord. Ce dernier prévoit l'acquisition par ESPN de NFL Network et certains autres actifs médias détenus et contrôlés par la NFL, notamment la chaîne RedZone Channel et NFL Fantasy. En contrepartie, la NFL détiendra une participation de 10% dans ESPN.