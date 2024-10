Rebond des Bourses européennes après une vague de résultats d'entreprises

(AOF) - Les indices européens ont rebondi après plusieurs séances dans le rouge au terme d'une séance animée par les nombreux résultats d'entreprises. Le CAC 40 a gagné 0,08% à 7503,28 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,30% à 4937,28 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé avec Dow Jones qui recule de 0,44% vers 17h40. Le Nasdaq Composite s'adjuge 0,29% à la faveur des bons résultats de Tesla.

Les PMI font apparaître une France moins dynamique qu'attendu dans une zone euro stable. Selon une estimation flash, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti à 47,3 en octobre en France, à comparer avec un consensus de 49 et 48,6 en septembre. Sous 50, plus cet indice est faible et plus la contraction du secteur est forte.

Le climat des affaires dans l'industrie en France s'obscurcit en outre fortement. À 92, l'indicateur perd sept points et s'écarte nettement de sa moyenne de longue période (100), a indiqué l'Insee.

L'activité dans le secteur privé a par contre été conforme aux attentes en zone euro en octobre, avec un indice PMI à 49,7 contre 49,6 en septembre et un consensus de 49,8.

Selon CPRAM, ces PMI "montrent que les trois premières baisses de taux de la BCE n'ont pas encore produit d'effets significatifs et ils vont continuer à animer les débats sur une possible baisse de taux de 50 points de base en décembre".

Si les PMI sont toujours très attendus, l'animation sur les marchés est venue de la publication de très nombreux résultats ou revenus de sociétés. Depuis hier, 25% des membres du CAC 40 ont dévoilé leur performance trimestrielle.

Renault a ainsi clôturé au premier rang du CAC 40 après un bon troisième trimestre tandis que les publications de Danone et d'Hermès ont aussi été saluées. L'avertissement de Michelin a été sanctionné, de même que le nouveau risque italien d'Edenred. En dehors du principal indice parisien, le relèvement de l'objectif de marge de Bic a été particulièrement apprécié.