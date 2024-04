Aux Etats-Unis, le marché du travail confirme sa solidité. Les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à 184000 en mars contre un consensus de 148000 après 155000 en février, selon le rapport ADP. Quant aux indices des directeurs d'achat pour le secteur des services en mars, celui de S&P Global était conforme aux attentes et celui de l'Institute for Supply Management, inférieur.

Le ralentissement plus important que prévu de l'inflation en zone euro ouvre la voie à une baisse des taux de la BCE en juin. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,4% en mars 2024, contre 2,6% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat. Le consensus Reuters s'élevait à 2,6%. Hors énergie et alimentation, l'inflation est ressortie sous 3% pour la première fois depuis 2 ans à 2,9%.

Rebond des Bourses européennes après une inflation plus faible que prévu

