Rebond des Bourses européennes après la BNS et la Banque d'Angleterre

(AOF) - Les marchés européens ont rebondi au terme d'une séance marquée par les décisions de la Banque nationale suisse et de la Banque d'Angleterre. Dans un contexte de légère réduction du spread franco-allemand, le CAC 40 a progressé de 1,31% à 7671,34 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 1,24% à 4946,26 points. Fermés hier en raison de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, les marchés américains évoluent en légère hausse vers 17h30. Le Dow Jones gagne 0,23%.

Cette avant-dernière séance de la semaine a été marquée par la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

La BoE a décidé ce jeudi de laisser, pour la septième fois consécutive, son taux directeur inchangé à 5,25%, soit son plus haut niveau depuis 16 ans. Le comité de politique monétaire de la BoE a voté par 7 voix contre 2 en faveur du maintien des taux. 2 membres souhaitaient une baisse de 25 points de base.

" Depuis l'automne dernier, le Comité estime que la politique monétaire doit être restrictive pendant une période prolongée jusqu'à ce que le risque que l'inflation s'installe au-dessus de l'objectif de 2 % se dissipe ", a commenté l'institution britannique.

Conséquence de cette décision, sur le marché des changes, la livre britannique recule de 0,25% à 1,1830 euro.

Auparavant, la Banque nationale suisse avait baissé son taux directeur de 25 points de base à 1,25%. Un choix qui sera effectif demain. La BNS avait déjà assoupli sa politique monétaire en mars de 25 points de base, devenant la première des grandes Banques centrales à le faire.

Après les Banques centrales, les investisseurs découvriront demain les indices PMI composite de juin à la fois en France, en zone euro et aux Etats-Unis.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 2,5 points de base à 2,43% tandis que son équivalent français augmente de 0,8 point de base à 3,149%. Ce spread est considéré comme une mesure du risque politique. Plus il est important et plus le risque est grand.

La réduction du spread a bénéficié aux banques françaises. Capgemini a été soutenu par la bonne réception de la publication trimestrielle d'Accenture.

En revanche, Danone a enregistré la plus forte baisse du CAC 40 après avoir dévoilé ses prévisions financières pour 2025-2028, dans le cadre de son plan stratégique "Renew".

Autre valeur dans le rouge : Bic. Le fabricant de stylos et de rasoirs a fini bon dernier du SBF 120, pénalisé par ses performances sur le marché des briquets américains, l'obligeant à abaisser ses perspectives de croissance en 2024.