Rebond confirmé du CAC 40, hausse des indices européens avant la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en hausse après la publication des indicateurs PMI. En zone euro, le PMI composite a été proche de la stagnation en mai en raison de la dégradation de l’activité dans les services. Aux Etats-Unis, les créations d’emplois en mai ont été nettement inférieures aux attentes dans le secteur privé. Demain après-midi, la BCE devrait annoncer une nouvelle réduction de ses taux. Côté valeurs, Rémy Cointreau a progressé après avoir annoncé un retour à la croissance de ses ventes. Le CAC 40 a gagné 0,53% à 7804 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,53% à 5404 points.

En Europe, les valeurs du secteur automobile ont sous-performé leur indice de référence à l'image de Renault (-1,31% à 43,73 euros) en France ou de BMW (-0,46% à 77,26 euros) et Mercedes-Benz (-0,56% à 51,50 euros) en Allemagne. Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'un ralentissement ou même d'un arrêt de la production d'automobiles en raison des restrictions d'exportations imposées par la Chine sur les Terres Rares (un groupe de 15 à 17 éléments métalliques du tableau de Mendeleïev), qui sont beaucoup utilisées dans les véhicules électriques.

A Paris, Rémy Cointreau (+4,01% à 48,80 euros) a enregistré une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120. Les investisseurs ont été rassurés par les perspectives du groupe pour l'exercice 2025-2026. Le spécialiste des vins et spiritueux anticipe un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires entre 4-6%, principalement portée par un fort rebond "technique" des ventes aux Etats-Unis dès le premier trimestre. Le groupe a fait part de cet objectif en dépit de la dégradation de ses comptes annuels sur l'exercice 2024-2025.

En tête du CAC 40, STMicroelectronics (+11,13% à 24,92 euros) a bénéficié des commentaires de son PDG, Jean-Marc Chéry à propos d'une reprise. " La dynamique est assez intéressante. Pourquoi ? Parce que depuis le début du trimestre, le ratio commandes sur facturations est nettement supérieur à la parité... Cela signifie que nous nous trouvons dans une dynamique de reprise", a-t-il déclaré, selon Reuters. Le patron de STMicroelectronics s'exprimait à l'occasion d'un événement organisé par Exane, filiale de BNP Paribas.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale – qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent – s'est maintenu en dessous de la barre des 50 sans changement en mai, prolongeant ainsi la tendance observée depuis septembre 2024 et signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur. S'étant toutefois redressé de 47,3 en avril à 48,9, il a atteint son plus haut niveau depuis décembre dernier et signale ainsi la plus faible contraction de l'activité observée cette année. Il était attendu à 47,4.

En zone euro, l'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) s'est replié de 50,4 en avril à 50,2 en mai. Il était attendu à 49,5. Bien qu'il s'inscrive ainsi au-dessus de la barre du 50 du sans changement pour un cinquième mois consécutif et continue de signaler une hausse de l'activité, le taux de croissance n'a été que marginal et a affiché son plus bas niveau depuis février dernier.

En Allemagne, le PMI des services ressort à 47,1 en mai quasiment en ligne avec les attentes : 47,2. Il est en baisse par rapport à 49 en avril et à son plus bas niveau depuis novembre 2022. Selon la dernière enquête HCOB PMI, l'activité commerciale dans le secteur des services en Allemagne a chuté en mai pour le deuxième mois consécutif et au rythme le plus rapide depuis deux ans et demi. Ce repli reflète la faiblesse persistante de la demande, liée en partie, selon les entreprises interrogées, à un niveau d'incertitude accru.

Le secteur privé américain a créé 37 000 postes en mai, après 62 000 en avril. Il s'agit du niveau le plus faible depuis mars 2023. Le consensus s'élevait à 111 000.

L'activité dans le secteur privé s'est révélée plus dynamique qu'anticipé en mai aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 53, contre 50,6 en avril. Il était attendu à 52,1, qui était également sa première estimation. Le PMI pour les services est passé de 50,8 à 53,7 entre avril et mai. Il était anticipé à 52,3, niveau de la première estimation.

Le secteur des services s'est contracté en mai aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49,9, contre 51,6 en avril. Il était attendu à 52.

La semaine dernière, les stocks de pétrole se sont affaissés de 4,304 millions de barils aux États-Unis, contre un consensus de 2,9 millions et un recul de 2,795 millions la semaine précédente. Il s'agit de la plus forte contraction observée depuis la fin du mois de décembre 2024. Après cette annonce, les prix du baril de pétrole n'ont pas franchement réagi à Londres et à New York.

Le Livret beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine sera publié à 20h00.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,38% à 1,1418 dollar.