Rebond attendu en Europe, conflit Israël-Iran : intervention militaire des Etats-Unis ?

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir ce vendredi à l'ouverture de la séance, toujours dans un contexte de fortes tensions entre Israël et Iran. Le CAC 40 est attendu en hausse de 0,93%. Donald Trump se donne 15 jours pour décider d'une intervention des Etats-Unis dans le conflit. Au huitième jour de la guerre entre les deux pays, plus de 60 avions de combat de l'armée israélienne ont frappé des dizaines de cibles militaires en Iran, dans la nuit de jeudi à vendredi. Côté valeurs, hier, Eutelsat a annoncé un projet d’augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eutelsat

Eutelsat a annoncé un projet d’augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, soutenu par ses actionnaires de référence. La levée de fonds se décomposerait en augmentation de capital réservée de 716 millions d’euros à un prix par action de 4 euros, représentant une prime de 32% par rapport au cours moyen de l’action Eutelsat pondéré par les volumes des 30 derniers jours sur Euronext Paris. Elle serait souscrite par l'État français via l'Agence des Participations de l'État (APE), Bharti Space Limited, CMA CGM et le Fonds Stratégique de Participations (FSP).

Hoffmann Green

Hoffmann Green annonce la signature d’un partenariat stratégique pluriannuel avec GBMP Bâtiment, entreprise générale de bâtiment de référence en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué. Ce nouvel accord s'inscrit pleinement dans la stratégie de Hoffmann Green, en étendant son maillage territorial, en accélérant la distribution de ses ciments 0 % clinker et en renforçant sa contribution à la décarbonation du secteur de la construction dans le sud de la France.

Plastivaloire

Au premier semestre de son exercice 2024-2025, Groupe Plastivaloire a enregistré une dégradation de ses comptes. Sur cette période, l'Ebitda de l'équipementier automobile a reculé de 7,14 %, à 29,9 millions d'euros et la perte nette s'est aggravée, en passant de 0,7 à 3,1 millions d'euros. Cette détérioration est due à des charges non courantes liées notamment à la fermeture du centre d'essais de Langeais et à la hausse des frais financiers.

Sanofi

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US Food and Drug Administration, FDA) a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement des patients adultes atteints de pemphigoïde bulleuse (PB). La PB affecte principalement des patients plus âgés. Elle se caractérise par des démangeaisons intenses, des cloques et des lésions douloureuses ainsi qu'un rougissement de la peau. Elle peut être chronique et récurrente avec une inflammation sous-jacente de type 2.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 2,7% en mai alors qu'elles avaient augmenté de 1,3% le mois précédent. Les économistes attendaient une baisse de 0,5%. Sur un an, elles ont reculé de 1,3% contre un consensus de +1,7%.

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,2% en mai sur une base mensuelle. Ils étaient attendus en baisse de 0,3% après un repli de 0,6% en avril. Sur un an, ils reculent de 1,2 comme attendu.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie sera connu à 14h30.

En zone euro, les données sur la confiance des consommateurs en juin seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,20% à 1,1520 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont cédé du terrain alors que des frappes aériennes américaines sur l'Iran semblent de plus en plus probables. Elles devraient cibler l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo. Dans ce contexte, le baril de Brent se rapproche des 80 dollars. Sur le marché parisien, Eutelsat a bénéficié du gain d'un important contrat avec le ministère français des Armées. L'indice CAC 40 a perdu 1,34% à 7553,45 points et l'EuroStoxx50 a cédé 1,28% à 5199,72 points. Wall Street était fermé à l’occasion d’un jour férié célébrant l’abolition de l’esclavage.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés hier en raison du Juneteenth.