 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 579,41
+0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Realty Income investit 800 millions de dollars dans les actifs immobiliers du CityCenter de Las Vegas
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 00:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Realty Income O.N a déclaré lundi qu'il ferait un investissement en actions privilégiées perpétuelles de 800 millions de dollars dans les actifs du CityCenter de Las Vegas comprenant ARIA Resort & Casino et Vdara Hotel & Spa, qui sont détenus par des fonds affiliés à Blackstone Real Estate.

Blackstone Real Estate conservera 100 % des actions ordinaires de la propriété, qui continuera d'être exploitée par MGM Resorts International MGM.N .

Il s'agit du deuxième investissement de Realty Income avec Blackstone Real Estate, après l'investissement de 950 millions de dollars dans le Bellagio Las Vegas en 2023.

Realty Income conservera un droit de première offre sur une vente future des participations ordinaires dans les biens immobiliers par Blackstone Real Estate.

"Nous sommes heureux de tirer parti de notre relation stratégique avec Blackstone Real Estate pour investir dans l'une des propriétés emblématiques du Strip de Las Vegas", a déclaré Sumit Roy, directeur général de Realty Income.

Realty Income a également annoncé qu'elle augmentait ses prévisions de volume d'investissement pour 2025 à plus de 6 milliards de dollars.

L'ARIA Resort & Casino et le Vdara Hotel & Spa sont situés au centre du Strip de Las Vegas, avec environ 5 500 chambres et 500 000 pieds carrés d'espace de convention exploités et entretenus par MGM Resorts International.

L'investissement produira un rendement initial de 7,4 %, avec des augmentations à partir de la cinquième année. L'opération permettra également à Realty Income d'obtenir un rendement de 8,3 % lors du rachat des actions privilégiées.

La transaction devrait être finalisée le 9 décembre.

Valeurs associées

BLACKSTONE
146,420 USD NYSE +0,03%
MGM RESORTS ITL
35,440 USD NYSE +0,41%
REALTY INCOME REIT
57,460 USD NYSE -0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank