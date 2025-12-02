Realty Income investit 800 millions de dollars dans les actifs immobiliers du CityCenter de Las Vegas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Realty Income O.N a déclaré lundi qu'il ferait un investissement en actions privilégiées perpétuelles de 800 millions de dollars dans les actifs du CityCenter de Las Vegas comprenant ARIA Resort & Casino et Vdara Hotel & Spa, qui sont détenus par des fonds affiliés à Blackstone Real Estate.

Blackstone Real Estate conservera 100 % des actions ordinaires de la propriété, qui continuera d'être exploitée par MGM Resorts International MGM.N .

Il s'agit du deuxième investissement de Realty Income avec Blackstone Real Estate, après l'investissement de 950 millions de dollars dans le Bellagio Las Vegas en 2023.

Realty Income conservera un droit de première offre sur une vente future des participations ordinaires dans les biens immobiliers par Blackstone Real Estate.

"Nous sommes heureux de tirer parti de notre relation stratégique avec Blackstone Real Estate pour investir dans l'une des propriétés emblématiques du Strip de Las Vegas", a déclaré Sumit Roy, directeur général de Realty Income.

Realty Income a également annoncé qu'elle augmentait ses prévisions de volume d'investissement pour 2025 à plus de 6 milliards de dollars.

L'ARIA Resort & Casino et le Vdara Hotel & Spa sont situés au centre du Strip de Las Vegas, avec environ 5 500 chambres et 500 000 pieds carrés d'espace de convention exploités et entretenus par MGM Resorts International.

L'investissement produira un rendement initial de 7,4 %, avec des augmentations à partir de la cinquième année. L'opération permettra également à Realty Income d'obtenir un rendement de 8,3 % lors du rachat des actions privilégiées.

La transaction devrait être finalisée le 9 décembre.