Realty Income chute après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars

6 janvier -

** Les actions de Realty Income O.N ont baissé de 0,5 % à 57,57 $ avant la cloche après avoir obtenu une augmentation de capital

** La société d'investissement dans l'immobilier commercial annonce le prix de son offre privée () d'obligations convertibles à 3 ans à 3,5 % d'un montant de 750 millions de dollars (CBs)

** Le prix de conversion initial est fixé à 69,42 $, soit 20 % de plus que le prix de clôture de 57,85 $

** La société prévoit d'utiliser la majorité du produit net de l'offre à des fins générales, y compris le remboursement ou le rachat de la dette (y compris 500 millions de dollars en circulation de ses billets à 5,05 % échéant en janvier 2026, et/ou des emprunts dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelables et de ses programmes de papier commercial), le redéveloppement et l'acquisition de propriétés supplémentaires, entre autres utilisations

** L'entreprise a également l'intention d'utiliser environ 102 millions de dollars pour racheter environ 1,8 million de ses actions aux acheteurs des obligations convertibles afin de faciliter la couverture ** La société basée à San Diego (Californie) a une capitalisation boursière d'environ 53 milliards de dollars

** Jusqu'à lundi, les actions O ont augmenté de 2,6 % pour commencer 2026. L'action a gagné 5,5% en 2025 par rapport à l'indice immobilier S&P 500 .SPLRCR qui a enregistré une perte de 0,3% ** Sur 21 analystes couvrant O, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 15 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 62 $, selon les dernières données de LSEG