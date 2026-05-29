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Réalités reporte la publication de ses comptes
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 18:00

Dans un bref communiqué de presse, le développeur immobilier informe le marché que la publication des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, initialement prévue au plus tard le 31 mai, est reportée au 26 juin.

Ce délai supplémentaire est rendu nécessaire par la finalisation des travaux comptables et d'audit dans le contexte de la sortie de procédure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Nantes en février 2026.

La Société s'engage à publier ses comptes annuels au plus tard le 26 juin 2026 et tiendra le marché informé de tout élément nouveau.

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