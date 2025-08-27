Réalités: prolongation de la période d'observation
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 15:22
Un nouveau point d'étape est attendu début octobre 2025. Cette prolongation doit conduire la société à présenter son projet de plan désormais, au travers d'un processus d'adoption par les classes de parties affectées.
Réalités continuera d'informer le marché en temps utile des prochaines étapes de sa restructuration. A ce stade, elle envisage la présentation de son plan de redressement à l'automne et en espère une homologation d'ici décembre.
Valeurs associées
|1,0100 EUR
|Euronext Paris
|+1,00%
