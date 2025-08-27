 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 759,41
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Réalités: prolongation de la période d'observation
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 15:22

(Zonebourse.com) - Réalités indique que le Tribunal de Commerce de Nantes a autorisé, le 6 août, la prolongation de la période d'observation pour six mois complémentaires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la société fait l'objet.

Un nouveau point d'étape est attendu début octobre 2025. Cette prolongation doit conduire la société à présenter son projet de plan désormais, au travers d'un processus d'adoption par les classes de parties affectées.

Réalités continuera d'informer le marché en temps utile des prochaines étapes de sa restructuration. A ce stade, elle envisage la présentation de son plan de redressement à l'automne et en espère une homologation d'ici décembre.

Valeurs associées

REALITES
1,0100 EUR Euronext Paris +1,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank