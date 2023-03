REALITES : Forte croissance de l’activité et des résultats 2022

Chiffre d’affaires de 364,2 M€ : +27,5 %

EBITDA à 47,9 M€ : +37,8 %

Résultat opérationnel à 28,9 M€ : +40,0 %

Proposition de distribution d’un dividende de 0,99 € par action



Forte hausse du chiffre d’affaires annuel à 364,2 M€



Dans un environnement resté complexe sur l’ensemble de l’année 2022 (contexte géopolitique et conjoncturel, allongement des délais de livraisons des matériaux, brusque remontée des taux d’intérêt...), le groupe REALITES démontre une fois encore sa capacité à surperformer le marché grâce à son positionnement innovant et intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Porté par la dynamique et la complémentarité de ses deux métiers, la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’usage, le Groupe enregistre sur l’exercice d’excellentes performances avec des résultats en nette progression.