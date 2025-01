Realites: finalise la cession de sa filiale LWS Hospitality information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - Realites confirme finaliser la cession de sa filiale LWS Hospitality dans le cadre d'une LMBO.



Cette opération, qui s'inscrit pleinement dans son repositionnement et son plan de rebond, va permettre de renforcer la trésorerie du Groupe.



En date du 17 décembre 2024, PM Développement a confirmé de manière ferme son intention d'acquérir 100 % des titres de LWS Hospitality.



Cette offre a été acceptée par le groupe Realites en fin d'année dernière.



La réalisation effective de l'opération est prévue pour le 15 janvier 2025.



Ce projet va permettre à la société LWS Hospitality de poursuivre le développement de ses activités : gestion de résidences étudiantes, hôtellerie sous franchise, coliving, services de gestion locative...





