Réalités: finalisation de la vente d'un hôtel à Casablanca information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Réalités annonce la finalisation de la vente de l'Hôtel Lincoln, un projet de réhabilitation situé sur le boulevard Mohammed V au coeur de Casablanca, 'l'un des bâtiments Art Déco les plus emblématiques du Maroc'.



'Longtemps à l'abandon, il a fait l'objet d'un ambitieux programme de réhabilitation portée par le groupe en coordination avec les autorités locales et les experts en patrimoine', précise le développeur immobilier.



Après plusieurs années de travail de valorisation patrimoniale et urbaine, le bâtiment, aujourd'hui encore en travaux, sera géré par un nouvel opérateur qui laisse la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet à Réalités Maroc, filiale du groupe.





