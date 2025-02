REALITES et ses partenaires relancent le chantier Bauer à Saint-Ouen

Conformément à ses engagements pris auprès des différentes parties prenantes, REALITES confirme la reprise du chantier de la Bauer Box et de la tribune Nord du stade Bauer. Les travaux reprennent grâce à la vente du stock de surfaces de bureaux et à un accord avec les partenaires opérationnels et financiers.



Effective depuis lundi 3 février 2025, cette reprise du plus gros chantier du Groupe est permise par la finalisation de la vente des dernières surfaces de bureaux de la Bauer Box, programme immobilier multi-usages de 30 600 m2 qui accompagne la rénovation du stade du Red Star FC. Le redémarrage des travaux est également assuré grâce à la signature d’avenants avec les principaux acquéreurs (ARES-Nomo, Interparking, Banque des Territoires) et les entreprises partenaires (Spie-Batignolles IDF, Rinaldi, Lefort-Francheteau, Cegelec et KONE). Le tout encadré par un protocole d’accord offrant une projection financière sécurisée du projet et un nouveau calendrier de livraison validé par les différentes parties. La livraison de la Bauer Box et de la tribune Nord du stade Bauer est désormais prévue pour la fin du premier semestre 2026.