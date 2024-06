REALITES entre en négociations exclusives pour céder sa filiale LWS Hospitality à ses cadres dirigeants, via une LMBO

Le groupe de développement territorial REALITES annonce être entré en négociations exclusives en vue de la cession de sa filiale LWS Hospitality au groupe PM Développement, via une opération avec effet de levier sur la base d’une valeur d’entreprise de 25 M€.

La mise en œuvre définitive de l’opération envisagée pourrait intervenir au cours du second semestre 2024, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes et sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles. Elle s’inscrirait pleinement dans la stratégie de recentrage de REALITES sur son cœur d’activité, l’immobilier, comme annoncé lors de la présentation de ses résultats annuels 2023 en mars dernier.