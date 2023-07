REALITES concrétise sa croissance, avec un chiffre d’affaires de 180,2 M€ au 1er semestre 2023, en hausse de 28%

Saint-Herblain, le 27 juillet 2023, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES annonce ce jour un chiffre d’affaires de 180,2 M€ au 1er semestre 2023, en hausse de 28%. Dans un contexte de marché très difficile, ces excellents résultats démontrent la résilience du modèle économique lié à un positionnement stratégique reconnu, à la qualité et la diversité de ses projets.



Fort d’un maillage territorial efficient et d’activités d’usage et d’ouvrage synergiques, le Groupe dispose d’un réservoir de croissance embarqué à la fois qualitatif et diversifié. Le montant des réservations a augmenté de 30% (vs. 30/06/2022) pour atteindre 230,5 millions d’euros HT au terme du 1er semestre. Également, sur la période les actes ont fortement progressé de 51% (vs. 30/06/2022), à 197,9 M€ HT.