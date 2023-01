REALITES acquiert VARGO INVEST et s’ouvre au marché de l’immobilier ancien

Saint-Herblain, le 12 janvier 2023, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES annonce l’acquisition de VARGO INVEST, société spécialisée dans le montage et la commercialisation d’opérations dans l’immobilier ancien, franchissant une nouvelle étape dans sa capacité à accompagner les villes dans leurs enjeux de transformation et de réinvention.

Créée en 2014 par Grégory LE BLAN et Romain DOLIGEZ, VARGO INVEST (7 collaborateurs, 2,5 M€ de chiffre d’affaires en 2022) est un spécialiste de la transformation de l’immobilier ancien. Implantée à Paris, Bordeaux, Lyon et en Haute-Savoie, l’entreprise apporte une réponse concrète aux attentes des marchés de la rénovation, notamment par une expertise avancée des différents dispositifs fiscaux en vigueur dans l’ancien.

L’acquisition de VARGO INVEST par REALITES, historiquement acteur de l’immobilier neuf, vient compléter l’offre intégrée du Groupe à destination des décideurs publics et privés des territoires : réhabilitation lourde, rénovation énergétique, conversion de bureaux en logements, surélévation des bâtiments… Elle concrétise une relation de confiance entre les deux structures, qui partagent les mêmes valeurs entrepreneuriales.

Fort de 200 actes signés en 2022, VARGO INVEST étoffe la stratégie de commercialisation multicanale et multimarque de REALITES. Un atout de choix pour la réalisation de son plan Ambitions 2025, qui prévoit un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8 %.