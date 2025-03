Réactions d'investisseurs aux nouveaux droits de douane US

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la mise en place de droits de douane de 25% sur les importations d'automobiles aux Etats-Unis à compter du 2 avril, nouvelle étape dans la guerre commerciale déclenchée par le président américain.

Voici les réactions d'analystes aux annonces du président américain :

CHUCK CARLSON, DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ HORIZON INVESTMENT SERVICES

"Il y aura probablement des exemptions ou des accommodements pour certains constructeurs automobiles américains (...) sur la base de leurs chaînes d'approvisionnement. Mais je pense que Donald Trump cherchera à observer l'impact de ses droits de douane plutôt que de les suspendre dans deux ou trois jours. Ces mesures douanières pourraient avoir une certaine longévité".

PRASHANT NEWNAHA, STRATÉGISTE CHEZ TD SECURITIES

"Ces droits de douane sur l'automobile vont sans doute s'ajouter à d'autres droits de douane sur l'acier, l'aluminium et le cuivre, ainsi qu'aux droits de douane 'réciproques' qui seront annoncés le 2 avril. Il est difficile de ne pas y voir un indice d'une hausse des prix et d'un ralentissement de la croissance, un atterrissage en douceur devenant de plus en plus compliqué. Les pays les plus exposés aux nouveaux droits de douane sont la Slovaquie, le Mexique, la Corée du Sud et le Japon. Il faut garder un œil sur les actions des constructeurs automobiles, le won coréen et le peso mexicain".

KYLE RODDA, ANALYSTE CHEZ CAPITAL.COM

"Non seulement ces droits de douane seront perturbateurs et nuiront à l'économie, ils indiquent aussi que la remise en cause du commerce mondial par l'administration Trump ne se terminera pas nécessairement avec les annonces du 2 avril. Cela risque de prolonger l'incertitude commerciale et soulève la question de savoir jusqu'à quel point Trump cherchera à refonder l'ordre commercial mondial".

