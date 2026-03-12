RBC se dit "impressionné" par Luca De Meo, mais préfère rester en mode "wait and see"
Dans sa note, le broker canadien se dit "impressionné" par la clarté de la vision et de la communication développées par le dirigeant de l'entreprise, estimant que son diagnostic de la situation du groupe et des étapes de redressement envisagées lui semblent déjà très aboutis en attendant la tenue de la journée d'investisseurs du mois d'avril.
De son point de vue, Kering est en train de pivoter vers une stratégie centrée sur la "désirabilité" mesurable par des indicateurs précis, alliant une direction créative plus structurée et innovante à une optimisation rigoureuse de son offre (réduction des stocks, ajustement des prix et rationalisation du réseau) afin de restaurer ses marges et sa croissance dans une optique de long terme.
"Les blocs de fondations commencent à se mettre en place, mais le contexte de la demande dans le luxe reste assez complexe, ce qui pourrait freiner la progression à court terme", prévient le courtier.
"Pour que le titre redécolle, nous pensons qu'il va falloir assister à une accélération de la désirabilité de Gucci, portée par la créativité de Demna et une machine marketing et merchandising mieux huilée", poursuit l'intermédiaire.
"Mais pour l'instant, nous préférons rester en mode attentiste ( wait and see )", conclut-il.
