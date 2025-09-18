RBC relève son opinion sur Nike à 'surperformance'
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 17:00
Dans une note de recherche, le courtier canadien étaye son optimisme par l'amélioration de l'offre de l'équipementier sportif dans le domaine des chaussures de running, par les retours positifs de ses distributeurs et clients ainsi que par sa récente réorganisation interne visant à devenir plus rapide et efficace dans la prise de décisions.
Le broker indique ainsi s'attendre à un redressement de son chiffre d'affaires, aidé par la tenue l'an prochain de la Coupe du monde, ce qui pourrait mener selon lui à des meilleurs résultats que prévu et à des révisions à la hausse de ses objectifs, avec un risque limité de mauvaises surprises.
RBC, qui dit s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6% par an, indique que ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2026/2027 puis 2027/2028 sont désormais supérieures de 5% à celles du consensus.
Valeurs associées
|72,400 USD
|NYSE
|+0,12%
A lire aussi
-
Solvay a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays. Le groupe chimique belge, qui abandonne certaines lignes de produits sur son ... Lire la suite
-
L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite
-
(AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi et Wall Street était également sur une note positive à la mi-séance après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué prévoir de nouvelles baisses de taux directeurs d'ici la fin ... Lire la suite
