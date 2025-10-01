RBC relève les objectifs de cours pour les banques américaines suite à la mise à jour du modèle pour les perspectives de la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre - ** RBC relève les objectifs de cours de toutes les grandes banques américaines après avoir révisé ses modèles pour tenir compte des dernières perspectives concernant les marchés et les revenus des services bancaires d'investissement
** JPMorgan Chase JPM.N passe de 303 $ à 343 $, Bank of America BAC.N passe de 53 $ à 56 $ et Morgan Stanley MS.N passe de 145 $ à 171 $
** Citigroup C.N passe de 91 $ à 112 $ et Goldman Sachs
GS.N passe de 750 $ à 843 $
** Les grandes banques devraient publier leurs résultats pour le troisième trimestre dans le courant du mois
