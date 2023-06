- RBC BlueBay Asset Management, la marque de RBC Global Asset Management à l’international, vient d’ouvrir un bureau à Stockholm, en Suède, et a recruté Annica Woronowicz en tant que responsable du développement en Europe du Nord. L’objectif est de mieux servir les clients dans la région.Annica Woronowicz vient de Mercer Investment Solutions en Suède, où elle a passé cinq ans, dernièrement comme managing director de Mercer Global Investments Europe, au sein de la succursale suédoise. Elle a aussi travaillé pour Handelsbanken Asset Management, Goldman Sachs et Boston Capital. Annica Woronowicz sera basée à Stockholm et rattachée à Staffan Kampe, responsable Europe du Nord. A lire aussi: RBC boucle le rachat de BlueBay AM RBC Global Asset Management, filiale de Royal Bank of Canada, gère environ 412 milliards de dollars (au 31 mars 2023).

Laurence Marchal