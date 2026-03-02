 Aller au contenu principal
RBC BlueBay AM nomme Mike Bell au poste de directeur de la stratégie des marchés
information fournie par AOF 02/03/2026 à 10:49

(AOF) - RBC BlueBay Asset Management nomme Mike Bell au poste de directeur de la stratégie marchés. Basé à Londres, il sera en charge des analyses économiques et de marché, destinées aux investisseurs partenaires. Cette nouvelle fonction viendra renforcer la stratégie globale de relations et d’engagement de RBC BlueBay auprès de ses parties prenantes. Son rôle consistera à apporter un éclairage avisé sur l’évolution de l’économie mondiale ainsi que les perspectives de marché couvrant l’ensemble des classes d’actifs.

Avant de rejoindre RBC BlueBay, Mike Bell occupait en 2015 le poste de global market strategist chez J.P. Morgan Asset Management, où il dirigeait également une équipe internationale de spécialistes de l'investissement. A ce titre, il a consacré l'essentiel de la dernière décennie à l'analyse macroéconomique et des marchés financiers à l'échelle mondiale.

Il a débuté sa carrière en 2008 au sein de l'équipe économie et allocation d'actifs de C. Hoare & Co Private Bank, où il a développé une expertise approfondie en analyse économique et en stratégie d'investissement.

