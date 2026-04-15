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Raytheon valide le 1er vol de son système RAIVEN sur hélicoptère Black Hawk
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 15:01

Le groupe de défense teste une nouvelle génération de capteurs visant à améliorer la perception opérationnelle et la survivabilité en mission.

Raytheon (RTX) annonce avoir réalisé avec succès le premier essai en vol de son système de capteurs RAIVEN Staring, installé sur un hélicoptère UH-60 Black Hawk. Lors de ce test, le dispositif composé de trois capteurs a permis de cartographier avec précision des zones urbaines, marécageuses et côtières, même sans luminosité, avec une couverture de 270°.

Cette solution électro-optique et infrarouge (EO/IR) de nouvelle génération se distingue par une architecture ouverte, adaptable à différentes plateformes (air, terre, mer) et facilement évolutive. Elle vise à renforcer la détection, l'identification et le suivi des menaces, tout en améliorant la sécurité des opérateurs.

De nouveaux essais en vol sont prévus tout au long de l'année.

A l'ouverture de Wall Street à 15h30, le titre est attendu en léger repli, de l'ordre de 0,3%.

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