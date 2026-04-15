Raytheon valide le 1er vol de son système RAIVEN sur hélicoptère Black Hawk
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 15:01
Raytheon (RTX) annonce avoir réalisé avec succès le premier essai en vol de son système de capteurs RAIVEN Staring, installé sur un hélicoptère UH-60 Black Hawk. Lors de ce test, le dispositif composé de trois capteurs a permis de cartographier avec précision des zones urbaines, marécageuses et côtières, même sans luminosité, avec une couverture de 270°.
Cette solution électro-optique et infrarouge (EO/IR) de nouvelle génération se distingue par une architecture ouverte, adaptable à différentes plateformes (air, terre, mer) et facilement évolutive. Elle vise à renforcer la détection, l'identification et le suivi des menaces, tout en améliorant la sécurité des opérateurs.
De nouveaux essais en vol sont prévus tout au long de l'année.
A l'ouverture de Wall Street à 15h30, le titre est attendu en léger repli, de l'ordre de 0,3%.
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